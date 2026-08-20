بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي ينهزم أمام فرنسا بثلاثة أشواط دون رد

ترتيب المجموعة الأولى



بقية مباريات المجموعة



انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة لأقل من 17 سنة أمام نظيره الفرنسي بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الخميس بالعاصمة القطرية الدوحة، لحساب الجولة الافتتاحية من منافساتضمن الدور الأول لبطولة العالم، المقامة منوحسم المنتخب الفرنسي الأشواط الثلاثة لفائدته بنتائج، ليحصد ثلاث نقاط في مستهل مشواره بالمونديال.وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، كان المنتخب الفنزويلي قد تغلب أمس الأربعاء على المنتخب القطري المستضيف بنتيجة، تفاصيلهاويخوض المنتخب التونسي مباراته الثانية في الدور الأول يوم، عندما يواجه منتخببتوقيت تونس، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة المنتخب1.– 3 نقاط2.– 3 نقاط3.– 0 نقاط4.– 0 نقاطقطر – فرنسا (الساعة 15:00)تونس – فنزويلا (الساعة 09:00)تونس – قطر (الساعة 15:00)فرنسا – فنزويلا (الساعة 09:00)وتنصّ لوائح البطولة على، ما يبقي حظوظ المنتخب التونسي قائمة قبل مباراتيه المتبقيتين أمام فنزويلا وقطر.