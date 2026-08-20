بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي ينهزم أمام فرنسا بثلاثة أشواط دون رد
انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة لأقل من 17 سنة أمام نظيره الفرنسي بنتيجة صفر-3، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الخميس بالعاصمة القطرية الدوحة، لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدور الأول لبطولة العالم، المقامة من 19 إلى 29 أوت الجاري.
وحسم المنتخب الفرنسي الأشواط الثلاثة لفائدته بنتائج 25-17 و25-13 و25-19، ليحصد ثلاث نقاط في مستهل مشواره بالمونديال.
وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، كان المنتخب الفنزويلي قد تغلب أمس الأربعاء على المنتخب القطري المستضيف بنتيجة 3-0، تفاصيلها 25-16 و25-16 و25-23.
ويخوض المنتخب التونسي مباراته الثانية في الدور الأول يوم السبت 22 أوت، عندما يواجه منتخب فنزويلا بداية من الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت تونس، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة المنتخب القطري يوم الأحد 23 أوت بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.
ترتيب المجموعة الأولى1. فنزويلا – 3 نقاط
2. فرنسا – 3 نقاط
3. تونس – 0 نقاط
4. قطر – 0 نقاط
بقية مباريات المجموعةالجولة الثانية – السبت 22 أوت:
قطر – فرنسا (الساعة 15:00)
تونس – فنزويلا (الساعة 09:00)
الجولة الثالثة – الأحد 23 أوت:
تونس – قطر (الساعة 15:00)
فرنسا – فنزويلا (الساعة 09:00)
وتنصّ لوائح البطولة على تأهل المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، ما يبقي حظوظ المنتخب التونسي قائمة قبل مباراتيه المتبقيتين أمام فنزويلا وقطر.
وحسم المنتخب الفرنسي الأشواط الثلاثة لفائدته بنتائج 25-17 و25-13 و25-19، ليحصد ثلاث نقاط في مستهل مشواره بالمونديال.
وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، كان المنتخب الفنزويلي قد تغلب أمس الأربعاء على المنتخب القطري المستضيف بنتيجة 3-0، تفاصيلها 25-16 و25-16 و25-23.
ويخوض المنتخب التونسي مباراته الثانية في الدور الأول يوم السبت 22 أوت، عندما يواجه منتخب فنزويلا بداية من الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت تونس، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة المنتخب القطري يوم الأحد 23 أوت بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.
ترتيب المجموعة الأولى1. فنزويلا – 3 نقاط
2. فرنسا – 3 نقاط
3. تونس – 0 نقاط
4. قطر – 0 نقاط
بقية مباريات المجموعةالجولة الثانية – السبت 22 أوت:
قطر – فرنسا (الساعة 15:00)
تونس – فنزويلا (الساعة 09:00)
الجولة الثالثة – الأحد 23 أوت:
تونس – قطر (الساعة 15:00)
فرنسا – فنزويلا (الساعة 09:00)
وتنصّ لوائح البطولة على تأهل المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، ما يبقي حظوظ المنتخب التونسي قائمة قبل مباراتيه المتبقيتين أمام فنزويلا وقطر.
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