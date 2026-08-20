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صفاقس: توفير حوالي235 ألف نسخة من الكتب المدرسية للتعليم االثانوي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 11:36 قراءة: 2 د, 3 ث
      
أفاد رئيس الفرع الجهوي للمركز الوطني البيداغوجي بصفاقس،الطيب بالحاج عمر أن المركز قام بتوفيرحوالي 235 ألف نسخة من الكتب المدرسية للتعليم الثانوي، مشيرًا إلى أن استقبال الحصص انطلق منذ شهر مارس 2026

وأضاف خلال جلسة عمل انعقدت بمقر المجلس الجهوي بصفاقس خُصصت للنظر في مختلف الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027،أن نسبة التزود الفردي بلغت حوالي 60 بالمائة من الحصة، مع توفير191 عنوانًا، من بينها حوالي 82بالمائة متوفرة حاليًا بالفرع

وأشار إلى تسجيل تطور في نسق المبيعات خلال السنة الحالية، حيث بلغ عدد الحرفاء الناشطين 499 حريفًا، بزيادة تقارب 40 حريفًا، وهو ما انعكس على حجم الحصص والضغط على مكاتب المركز
كما بيّن الطيب بالحاج عمر أن الدولة التونسية تواصل دعم طباعة الكتب المدرسية والكراس المدعم، موضحًا أن المركز يقوم بتزويد حوالي 110 حرفاء يوميًا، في ما تبلغ حصة الحريف الجديد 20 نسخة من كل عنوان، مع إمكانية إضافة كميات أخرى حسب الحاجيات
وتم التطرق أيضا خلال الجلسة، إلى إمكانية توفير مقر ثانٍ أو فضاء إضافي للمركز الوطني البيداغوجي بصفاقس، بهدف تقريب الخدمات وتسهيل عمليات التوزيع، وخاصة لفائدة منطقة صفاقس 2

وفي هذا الإطار، أكد أعضاء المجلس الجهوي ضرورة العمل على توفير فضاء مناسب لإحداث مقر إضافي للمركز الوطني البيداغوجي بصفاقس، بما يساهم في تحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين وتخفيف الضغط على المقر الحالي
ومن جهته، أشار عضو المجلس الجهوي عن معتمدية المحرس، الجيلاني المانعي إلى توفير الدولة لحوالي 5000 طن من الكراس المدعم، مع وجود 8 تجار جملة مكلفين بالتوزيع، إضافة إلى 1366 رخصة لبيع الأدوات المدرسية، من بينها حوالي 556 رخصة ناشطة
وأكد ضرورة ضمان وصول المساعدات الاجتماعية إلى مستحقيها منذ الأيام الأولى من شهر سبتمبر، بما يضمن حسن التوزيع وتحقيق العدالة بين مختلف المعتمديات، والفئات الاجتماعية
كما أفاد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية،منذر الزعايبي بأن الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية تعمل على توزيع حوالي 3900 مساعدة عينية، تشمل المحافظ واللوازم المدرسية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للاتحاد التونسي للتضامن، بهدف ضمان توفير الحاجيات وتفادي تسجيل أي نقص أو فائض في المخزون قبل انطلاق السنة الدراسية
و لفت إلى مواصلة تمكين العائلات المعوزة والعائلات المنتفعة بالتعريفة المنخفضة من المساعدات الاجتماعية، ومن بينها تحويلات مالية بقيمة 100 دينار لكل طفل، كما يمكن للأطفال المسجلين بالأقسام التحضيرية الانتفاع بمنحة قدرها 100 دينار بالنسبة إلى المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية
وأشار كذلك إلى توزيع حوالي 3900 محفظة حسب المعتمديات والأولويات، إلى جانب إدراج برنامج التمكين الاقتصادي ضمن البرامج الاجتماعية
وفي ما يتعلق بالنقل المدرسي والنقل العمومي، أوضح منذر الزعايبي أن الإدارة تتولى مساعدة المنتفعين على خلاص الاشتراكات، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص حوالي 300 ألف دينار خلال السنة الفارطة لخلاص النقل المدرسي
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