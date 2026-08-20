تارانتو 2026 : (الكرة الحديدية) "أتطلع لتعزيز رصيدي المتوسطي من الميداليات رغم عدم برمجة مسابقة الزوجي مختلط" (خالد بوقريبة)

- أكد لاعب المنتخب التونسي للكرة الحديدية خالد بوقريبة (اختصاص الكرة الحديدية الحرة) جاهزيته لإحراز ميداليته المتوسطية الرابعة خلال مشاركته في النسخة العشرين من الألعاب التي تنطلق غدا الجمعة بمدينة تارانتو الايطالية لتتواصل إلى غاية 3 سبتمبر القادم.وأضاف بوقريبة، في تصريح لمبعوث وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تارانتو، أنه اكتسب خبرة في المنافسات على الصعيد المتوسطي ستخول له خوض المسابقة من أجل إضافة تتويج جديد يثري سجله المتمثل في ميداليتين فضيتن أحرزهما في دورة مرسين 2013 في مسابقة الزوجي مع زميله خالد الاكحل ونسخة وهران 2022 في مسابقة الرمي بالدقة فردي وذلك بعد ان تمكن في باكورة مشاركاته المتوسطية في دورة ألمريا 2005 من الظفر بميدالية برونزية.وأبدى بوقريبة، الذي سيخوض خلال ألعاب تارانتو مسابقة الرمي بالدقة فردي بالإضافة الى منافسات الزوجي مع زميله مجدي الهمامي، حسرته لعدم برمجة منافسات الزوجي مختلط في منافسات هذه النسخة خصوصا في ظل التناغم الشديد بينه وبين زميلته منى الباجي مستحضرا في هذا الاطار تتويجهما بذهبية هذه المسابقة في الألعاب العالمية التي أقيمت بمدينة شينغدو الصينية خلال السنة الفارطة.واستدرك قائلا ان غياب مسابقات الزوجي مختلط لن يقف عائقا أمام منتخب الكرة الحديدية الحرة لحصد تتويجات تضاف إلى السجل التونسي في هذا الاختصاص.وبيّن بوقريبة، محترف نادي ميراماس مرسيليا للكرة الحديدية بالبطولة الفرنسية بالتوازي مع انتمائه إلى نادي قرطاج، أن منتخبات فرنسا وإيطاليا واسبانيا ستكون من أبرز المنافسين في الاختصاص المذكور خلال هذه الدورة المتوسطية مشددا عل ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تطور مستوى عديد المنتخبات الأخرى خاصة مع انتشار الكرة الحديدية الحرة على المستويين الدولي والمتوسطي.وتابع بالقول" رغم احتدام المنافسة، تبقى تونس رقما صعبا ومنتخبا فرض هيمنة على امتداد سنوات في هذا الاختصاص، ونحن ندرك أن جميع منافسينا يدركون قيمة منتخبنا وقوته."من جهته، تحدث مدرب المنتخب التونسي للكرة الحديدية الحرة رؤوف العقيلي عن اكتفاء عناصر الفريق الوطني بإجراء عدد محدود من التربصات بتونس كان آخرها خلال نهاية شهر ماي الفارط مع عدم التمكن من إقامة تربصات خارجية لدواع ترتيبية تتعالق بمسائل منح التاشيرات.وأكد العقيلي ان الهدف الرئيسي هو اعتلاء منصة التتويج والمحافظة على المكانة المرموقة التي يحظى بها المنتخب التونسي على المستوى الدولي مشيرا إلى صعوبة المهمة بوجود منافسين في حجم منتخبات إيطاليا وفرنسا واسبانيا وتركيا على وجه الخصوص.واوضح مدرب المنتخب أن ثنائي الفتيات ينطلق بحظوظ اوفر من ثنائي الرجال لحصد تتويجات في هذا الموعد المتوسطي. كما حذا حذو اللاعب خالد بوقريبة في التعبير عن أسفه لغياب مسابقة الزوجي مختلط من البرنامج المتوسطي.وسيتألف المنتخب التونسي للكرة الحديدية في الألعاب المتوسطية من 10 لاعبين من خلال رباعي الكرة الحديدة الحرة منى الباجي وخالد بوقريبة (الرمي بالدقة والثنائي) وأحلام الحاج حسن ومجدي الهمامي (الثنائي).أما في اختصاص الكرة الحديدية المقيّدة، فسيشارك يسري المحمدي وأشرف الزواوي في اختصاص الرمي بالدقة.وستكون مسابقة الرّافا ممثلة بالرباعي صابرين زكري ومحمد امين السعيدي (الفردي والثنائي) وآية الدبوسي ومعتز الجوينى (الثنائي).