JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:03 Tunis

تخصيص حوالي 9.4 مليون دينار لمزيد تحسين البنية الأساسية الطرقية بكل من بلديتي بنزرت ومنزل جميل

<img src=http://www.babnet.net/images/8/baladiabinzart.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 13:25 قراءة: 1 د, 22 ث
      
أعطى والي بنزرت سالم بن يعقوب، يوم الأربعاء، إشارة انطلاق أشغال صيانة وتهيئة وتعبيد عدد من الطرقات والانهج الرئيسية والفرعية ذات الكثافة السكانية والحركة المرورية والتنموية، والمدرجة ضمن البرامج الاستثمارية لكل من مصالح بلديتي بنزرت ومنزل جميل، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية بنزرت.

ففي مدينة بنزرت، اطلع الوالي بحضور الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية بنزرت ايمان الزواوي، على الاشغال الجارية لتهيئة وتعبيد الطريق الحيوي بحي النخلة، موصيا المصالح البلدية والرقابية بالحرص على إتمام الاشغال الفنية بالسرعة والنجاعة المطلوبتين ولاسيما بالجودة الواجبة.


وتندرج أشغال تهيئة وتعبيد هذه الطريق ضمن برنامج استثمار بلدي أعدته مصالح بلدية بنزرت تعادل كلفته المالية ما يزيد عن 6.6 مليون دينار ويتضمن التدخل في ما يزيد عن 14 نهجا وحيا بكل من معتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وجرزونة، وذلك على مسافة خطية تفوق الأربعة كيلومترات، علاوة على أشغال تعهد وتجديد شبكة الانارة العمومية بكلفة مالية تعادل 235 الف دينار، وتواصل أشغال صيانة مجموعة من الطرقات البلدية بكلفة مالية توازي 600 الف دينار حيث بلغت نسبة تقدمها 60 بالمائة، وبرمجة اعتمادات مالية تعادل 600 الف دينار لاتمام بقية الانهج والطرقات التي لم تبرمج في إطار الصفقة الأولى.


وعاين والي بنزرت في مدينة منزل جميل بحضور معتمد المكان محمد بن جدو والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية منزل جميل محمد القوصري، انطلاق اشغال صيانة وتعهد وتعبيد مجموعة من الانهج والاحياء الواقعة بالمنطقة البلدية والبالغ تكلفتها المالية 1.3 مليون دينار، والتي ستشمل ما يزيد عن 10 انهج وحي بالمنطقة.

وأكد الوالي بالمناسبة، حرص السلط الجهوية والمحلية الدائم لمعاضدة منظومة العمل البلدي بجميع معتمديات الولاية، ولاسيما فيما يتعلق بالبرامج الموجهة وذات القرب من المواطن سواء منها المتعلقة بمزيد تعزيز وتحسين البنية الأساسية الطرقية او التجهيزات الجماعية والمسائل المتعلقة بالنظافة والبيئة وغيرها من المرافق الخدماتية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334763

babnet

كل الأخبار...

14:03 - تطاوين: إعداد لوحة قيادة جهوية لأصحاب المشاريع بالجهة / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس
13:41 - وزارة التجارة: رفع أكثر من 3 الاف مخالفة إقتصادية وحجز أكثر من 186 ألف لترا من المياه المعدنية
13:37 - مدينة الحمامات تحتضن المؤتمر الوطني الرابع للفرمكولوجيا يومي 22 و23 اكتوبر 2026
13:25 - تخصيص حوالي 9.4 مليون دينار لمزيد تحسين البنية الأساسية الطرقية بكل من بلديتي بنزرت ومنزل جميل
13:14 - إحالة سيف الدين مخلوف بحالة إيقاف على الدائرة الجنائية في قضايا تدليس واجتياز الحدود خلسة
12:57 - دراسة تونسية تكشف اختلافات بين النساء والرجال المدخنين وتدعو إلى مقاربات خاصة للإقلاع
12:51 - الفيلم الوثائقي التونسي "تونس-برلين" ضمن المسابقة الرسمية الدولية لمهرجان طرابلس السينمائي بلبنان لسنة 2026
12:47 - بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي ينهزم أمام فرنسا بثلاثة أشواط دون رد
11:36 - صفاقس: توفير حوالي235 ألف نسخة من الكتب المدرسية للتعليم االثانوي
11:09 - تارانتو 2026 : (الكرة الحديدية) "أتطلع لتعزيز رصيدي المتوسطي من الميداليات رغم عدم برمجة مسابقة الزوجي مختلط" (خالد بوقريبة)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 20 أوت 2026 | 7 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 28
Babnet
Babnet38°
38° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-25
38°-28
37°-28
38°-29
37°-29
  • Avoirs en devises 24997,0
  • (19/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,38024 DT
  • (19/08)
  • 1 $ = 2,92392 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/08)     1948,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/08)   29988 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio