تخصيص حوالي 9.4 مليون دينار لمزيد تحسين البنية الأساسية الطرقية بكل من بلديتي بنزرت ومنزل جميل

أعطى والي بنزرت سالم بن يعقوب، يوم الأربعاء، إشارة انطلاق أشغال صيانة وتهيئة وتعبيد عدد من الطرقات والانهج الرئيسية والفرعية ذات الكثافة السكانية والحركة المرورية والتنموية، والمدرجة ضمن البرامج الاستثمارية لكل من مصالح بلديتي بنزرت ومنزل جميل، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية بنزرت.ففي مدينة بنزرت، اطلع الوالي بحضور الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية بنزرت ايمان الزواوي، على الاشغال الجارية لتهيئة وتعبيد الطريق الحيوي بحي النخلة، موصيا المصالح البلدية والرقابية بالحرص على إتمام الاشغال الفنية بالسرعة والنجاعة المطلوبتين ولاسيما بالجودة الواجبة.وتندرج أشغال تهيئة وتعبيد هذه الطريق ضمن برنامج استثمار بلدي أعدته مصالح بلدية بنزرت تعادل كلفته المالية ما يزيد عن 6.6 مليون دينار ويتضمن التدخل في ما يزيد عن 14 نهجا وحيا بكل من معتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وجرزونة، وذلك على مسافة خطية تفوق الأربعة كيلومترات، علاوة على أشغال تعهد وتجديد شبكة الانارة العمومية بكلفة مالية تعادل 235 الف دينار، وتواصل أشغال صيانة مجموعة من الطرقات البلدية بكلفة مالية توازي 600 الف دينار حيث بلغت نسبة تقدمها 60 بالمائة، وبرمجة اعتمادات مالية تعادل 600 الف دينار لاتمام بقية الانهج والطرقات التي لم تبرمج في إطار الصفقة الأولى.وعاين والي بنزرت في مدينة منزل جميل بحضور معتمد المكان محمد بن جدو والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية منزل جميل محمد القوصري، انطلاق اشغال صيانة وتعهد وتعبيد مجموعة من الانهج والاحياء الواقعة بالمنطقة البلدية والبالغ تكلفتها المالية 1.3 مليون دينار، والتي ستشمل ما يزيد عن 10 انهج وحي بالمنطقة.وأكد الوالي بالمناسبة، حرص السلط الجهوية والمحلية الدائم لمعاضدة منظومة العمل البلدي بجميع معتمديات الولاية، ولاسيما فيما يتعلق بالبرامج الموجهة وذات القرب من المواطن سواء منها المتعلقة بمزيد تعزيز وتحسين البنية الأساسية الطرقية او التجهيزات الجماعية والمسائل المتعلقة بالنظافة والبيئة وغيرها من المرافق الخدماتية.