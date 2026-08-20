مشروع تونس الابداعية 2 تعلن عن فتح باب الترشح اللمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية

أعلنت مبادرة تونس الابداعية 2 عن فتح باب الترشح أمام المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية، للاستفادة من برنامج لتأهيل وتطوير المؤسسات الحرفية وتعزيز قدرتها التنافسية وفتح آفاق جديدة أمام منتجاتها في الأسواق الوطنية والدولية.ويهدف البرنامج إلى مرافقة المؤسسات الحرفية في هيكلتها وتعزيز مهنيتها ودعم الابتكار والتصميم وتحسين جودة المنتجات، فضلا عن تسهيل النفاذ إلى الأسواق الوطنية والدولية.ويأتي هذا البرنامج في إطار دعم تطوير قطاع الصناعات التقليدية وتعزيز قدرات المؤسسات العاملة فيه من خلال توفير آليات للمرافقة والتطوير بما يساعدها على تحسين أدائها والاستجابة لمتطلبات الأسواقوقد تم تحديد يوم 17 سبتمبر 2026 كآخر أجل لتقديم الترشحات.ودعت المبادرة المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى الاطلاع على الوثائق المطلوبة عبر الموقع الرسمي لبرنامج تونس الابداعية ، ثم إرسال ملفات الترشح إلى البريد الإلكترونيcontact.creativetunisia@gmail.com، مع ضرورة التنصيص على عبارة «CT3-MAN» في موضوع الرسالة الإلكترونية.وتندرج هذه المبادرة، وفق الإعلان، ضمن برنامج مشروع تونس الابداعية 2 بمشاركة عدد من الشركاء، من بينهم الاتحاد الأوروبي (UE) و الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI)، إلى جانب هياكل وطنية معنية بقطاع الصناعات التقليدية والتنمية الاقتصادية.