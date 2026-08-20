الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يدعم مستشفيي قبلي وابن الجزار بالقيروان بتجهيزات طبية ومكتبية

تسلّم كل من المستشفى الجهوي بقبلي وقسم الصحة النفسية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، أول أمس الثلاثاء، دفعة من المساعدات شملت تجهيزات طبية وشبه طبية ومكتبية، بمبادرة من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.وشملت المساعدات معدات طبية وشبه طبية لدعم حاجيات المؤسستين وتعزيز جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى، إلى جانب تجهيزات مكتبية تساهم في تحسين ظروف العمل، وفق ما ورد في منشور على بصفحة للاتحاد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وأفاد الاتحاد، بأن هذه المبادرة تتنزل في إطار التزامه المتواصل بدعم المؤسسات العمومية ومساندة الجهود الوطنية في المجال الصحي، مشيرا إلى أن هذا التدخل يهدف إلى دعم الإطار العامل وتحسين ظروف التكفل بالمرضى وتوفير بيئة ملائمة للرعاية والإحاطة، فضلا عن تعزيز ظروف العمل بالمؤسسات الصحية.وأبرز الاتحاد أن هذه المبادرة تعكس دوره المجتمعي في تجسيد قيم التضامن والتكافل من خلال تدخلات ميدانية تستجيب للحاجيات الفعلية وتدعم المجهود الوطني في مختلف المجالات، بما يعزز حضوره في خدمة المواطن والمجتمع.