JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:38 Tunis

الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يدعم مستشفيي قبلي وابن الجزار بالقيروان بتجهيزات طبية ومكتبية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fb7b4d28a6670.23408452_kpnflghjqimoe.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 14:45 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تسلّم كل من المستشفى الجهوي بقبلي وقسم الصحة النفسية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، أول أمس الثلاثاء، دفعة من المساعدات شملت تجهيزات طبية وشبه طبية ومكتبية، بمبادرة من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

وشملت المساعدات معدات طبية وشبه طبية لدعم حاجيات المؤسستين وتعزيز جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى، إلى جانب تجهيزات مكتبية تساهم في تحسين ظروف العمل، وفق ما ورد في منشور على بصفحة للاتحاد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".


وأفاد الاتحاد، بأن هذه المبادرة تتنزل في إطار التزامه المتواصل بدعم المؤسسات العمومية ومساندة الجهود الوطنية في المجال الصحي، مشيرا إلى أن هذا التدخل يهدف إلى دعم الإطار العامل وتحسين ظروف التكفل بالمرضى وتوفير بيئة ملائمة للرعاية والإحاطة، فضلا عن تعزيز ظروف العمل بالمؤسسات الصحية.


وأبرز الاتحاد أن هذه المبادرة تعكس دوره المجتمعي في تجسيد قيم التضامن والتكافل من خلال تدخلات ميدانية تستجيب للحاجيات الفعلية وتدعم المجهود الوطني في مختلف المجالات، بما يعزز حضوره في خدمة المواطن والمجتمع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334761

babnet

كل الأخبار...

15:38 - تونس تحتضن تجربة نموذجية للحد من إنبعاثات غاز الميثان وتبادل حصص الكربون
15:14 - الرابطة الاولى : الترجي الرياضي يطالب بتاخير موعد انطلاق مباراة النجم الساحلي
15:10 - تارانتو 2026: المنتخب التونسي للكرة الطائرة يستهل مشواره بفوز مريح على الجزائر
15:00 - مصادر: اليويفا والاتحاد الآسيوي والكونكاكاف يبحثون إمكانية حجب الثقة عن إنفانتينو
14:45 - الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يدعم مستشفيي قبلي وابن الجزار بالقيروان بتجهيزات طبية ومكتبية
14:03 - تطاوين: إعداد لوحة قيادة جهوية لأصحاب المشاريع بالجهة / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس
13:41 - وزارة التجارة: رفع أكثر من 3 الاف مخالفة إقتصادية وحجز أكثر من 186 ألف لترا من المياه المعدنية
13:37 - مدينة الحمامات تحتضن المؤتمر الوطني الرابع للفرمكولوجيا يومي 22 و23 اكتوبر 2026
13:25 - تخصيص حوالي 9.4 مليون دينار لمزيد تحسين البنية الأساسية الطرقية بكل من بلديتي بنزرت ومنزل جميل
13:14 - إحالة سيف الدين مخلوف بحالة إيقاف على الدائرة الجنائية في قضايا تدليس واجتياز الحدود خلسة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 20 أوت 2026 | 7 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 28
Babnet
Babnet37°
37° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-25
38°-27
37°-28
38°-28
37°-29
  • Avoirs en devises 24997,0
  • (19/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,38024 DT
  • (19/08)
  • 1 $ = 2,92392 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/08)     1948,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/08)   29988 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio