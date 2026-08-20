مدينة الحمامات تحتضن المؤتمر الوطني الرابع للفرمكولوجيا يومي 22 و23 اكتوبر 2026

تحتضن مدينة الحمامات المؤتمر الوطني الرابع للفارمكولوجيا الذي تنظمه الجمعية التونسية للفارماكولوجيا يومي 22 و23 أكتوبر 2026ويعدهذا المؤتمر موعدا علميا ومهنيا هاما وفرصة مميزة لتبادل الخبرات والمعارف حول الممارسة الطبية والصيدلانية وتعزيز التعاون العلمي الوطني والدولي في مجال علوم الدواء.ويشارك في هذه الدورة نخبة من المختصين في علم الأدوية من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان وأطباء بيطريين وباحثين تونسيين وأجانب، إلى جانب خبراء وأساتذة جامعيين وممثلين عن مؤسسات علمية ومهنية مرموقة.وسيتطرق المؤتمر الى جملة من المحاور المتصلة بالتيقظ الدوائي والتكافؤ الحيوي ومفهوم "صحة واحدة " One Health والعلاج بالفن و الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال الدواءوسيتم، في اطار البرنامج تنظيم دورات تكوينية متخصصة حول الطب الشخصي والتيقظ الدوائيوتتميز هذه الدورة بحضور دولي مميز، من بينهم رئيس الجمعية الدولية للتيقظ الدوائي (ISoP) وأعضاء من الجمعية الفرنسية لعلم الأدوية والعلاج (SFPT) إضافة إلى خبراء أردنيين في مجال التكافؤ الحيوي وممثلين عن عدد من الجمعيات الطبية العلمية التونسيةيشار، الى أن المؤتمر الوطني الثالث للجمعية التونسية للفرماكولوجيا كان قد انتظم، يومي 30 و31 أكتوبر 2025 بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، تحت عنوان "منظومة التكفل واسترجاع مصاريف الأدوية في تونس". وتناول المؤتمرمواضيع تتعلق بالإطار القانوني والتسلسل الزمني لمنظومة التكفل بالأدوية ودور مختصي علم الأدوية في مسارات استرجاع المصاريف وتحديات سوق الدواء العالمي والحلول المقترحة لتحسين مسارات التكفل الى جانب تنظيم دورة استثنائية لأول مرة حول التجارب السريرية والتكافؤ الحيوي.الجمعية التونسية للفرماكولوجيا أوعلم الأدوية (Association Tunisienne de Pharmacologie) هي جمعية علمية تونسية تضم باحثين ومتخصصين في علم الأدوية من أطباء وصيادلة وباحثين، وتلعب دورا هاماً في تطوير قطاع الصحة والدواء في تونس والحصول على اعترافات دولية.وتهدف الجمعية الى العمل على الارتقاء بمستوى تدريس وتكوين مختصين في علم الأدوية وتشجيع الأبحاث الطبية والدوائية وتنظيم المؤتمرات والورشات العلمية والتعاون مع الهياكل الوطنية مثل وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض