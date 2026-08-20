تطاوين: إعداد لوحة قيادة جهوية لأصحاب المشاريع بالجهة / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس

في إطار تنفيذ مشروع "الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونسGEWEET"، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس PNUD بتكليف مكتب الدراسات CRS بإعداد لوحة قيادة جهوية لأصحاب المشاريع والمنتفعين بمختلف آليات البرامج النشيطة بولاية تطاوين ،بهدف توفير أداة مشتركة لمختلف هياكل المساندة بالجهة، وتعزيز التنسيق بينها لتحسين متابعة أصحاب المشاريعويهدف هذا المشروع إلى دفع التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة ،وتطوير آليات التمويل الأخضر والتنمية المستدامة الذي ينجزه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيطوتولّى مكتب الدراسات ،خلال جلسة عمل انعقدت للجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الإقتصادي بمقر الولاية يوم الأربعاء ، تقديم عرض يُعنى بتعريف وتوزيع مهام لوحة القيادة لمناقشتها وإثرائها مع أعضاء اللجنة ،والمتدخلين، وتعزيز الاستفادة في متابعة ومرافقة أصحاب المشاريعوشملت لوحة القيادة عددا من النقاط ،من بينها ضبط رزنامة انطلاق تنفيذ البرامج والأنشطة ،وتحديد آليات المتابعة والتقييموأوضح والي تطاوين، أمير القابسي أنّ هذا المشروع يندرج ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى دعم المبادرة الخاصة والعامة، وتعزيز التحوّل نحو اقتصاد أخضر وشامل يوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة، من خلال العمل على إدماج الاقتصاد الأخضر في سياساتها التنموية، مع تشجيع ريادة الأعمال ،سيما النسائية باعتبارها رافعة للتنمية ،وخلق فرص العملولفت الى الدور الرئيسي للّجنة المشرفة على هذا المشروع في دعمه من خلال المساهمة في تشجيع المشاركة فيه، والتأكد من أنّ أنشطة المشروع تتماشى مع الأهداف المحدّدة، إلى جانب المشاركة في تطوير خطط العمل وضمان المراقبة المنتظمة للأنشطة المتعلقة بهذا المشروع ،واقتراح الحلول المناسبة لضمان استدامتها ،وتوفير الدعم الفني للفئات المستهدفة،خاصة النساء والشباب