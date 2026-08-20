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سوسة: 62 مشروعًا تربويا بصدد الإنجاز و185 مشروعًا في مرحلة الدراسات

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Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 09:41 قراءة: 0 د, 45 ث
      
في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027، انعقدت بمقرولاية سوسة يوم الأربعاء جلسة عمل والأمنية المعنية تحت إشراف والي سوسة ،سفيان التنفوري
وتم خلال الجلسة استعراض تقدم إنجاز المشاريع التربوية بالجهة، حيث يبلغ عدد المؤسسات التربوية 265 مؤسسة، منها 62 مشروعًا بصدد الإنجاز و185 مشروعًا في مرحلة الدراسات
كما تم بحث الإشكاليات التي تعترض عددًا من المشاريع، إلى جانب متابعة جاهزية المؤسسات الجامعية والمبيتات والمطاعم

وتم التأكيد على جملة من الإجراءات، خاصة تكثيف الزيارات الميدانية ومتابعة الصيانة،وتعزيز الأمن بمحيط المؤسسات، وتأمين النقل المدرسي والجامعي، وتنفيذ حملات نظافة، وضمان توفر اللوازم المدرسية، ومتابعة المساعدات الاجتماعية والصحية
وأكد الوالي على ضرورة تضافر جهود مختلف المتدخلين لضمان جاهزية المؤسسات، وتحسين ظروف استقبال التلاميذ والطلبة والمتكونين، خاصة في مجالات البنية التحتية والتجهيز والنظافة والنقل والتأمين وتوفير المستلزمات المدرسية
كما شدد على مواصلة التنسيق والمتابعة الميدانية بين مختلف الهياكل، وتسريع إنجاز المشاريع واستكمال الاستعدادات، بما يضمن انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية 2026-2027

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