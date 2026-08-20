برشلونة يتوج بكأس جوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري 2-1

توج نادي برشلونة الإسباني يوم الأربعاء بكأس جوان غامبر لكرة القدم عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب كامب نو.وافتتح المصري حمزة عبد الكريم التسجيل للفريق الكاتالوني في الدقيقة 30، قبل أن يضيف البرازيلي رافينيا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 45.وفي الشوط الثاني، قلص الأهلي الفارق بواسطة لاعبه زيزو في الدقيقة 51.وأهدر الوافد الجديد الإنقليزي أنطوني غوردون ضربة جزاء لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.وتندرج كأس جوان غامبر ضمن التقليد السنوي لنادي برشلونة لتقديم تشكيلته للموسم الجديد أمام جماهيره.