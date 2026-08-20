اللجنة الطبية للألعاب المتوسطية تارانتو 2026 توافق على تعويض ثلاثة لاعبين مصابين في صفوف المنتخب التونسي لكرة القدم
(من مبعوث وات طارق سايحي) - نظرت اللجنة الطبية لدورة الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 في الملفات الطبية لثلاثة لاعبين من المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 21 عاما، وهم محمد الصادق محمود وإلياس الضاوي وريان الجبالي بعد تعرضهم لإصابات حالت دون مشاركتهم في الموعد المتوسطي.
وبعد دراسة الملفات، أقرت اللجنة الطبية عدم قدرة اللاعبين الثلاثة على المشاركة ما فتح المجال أمام الإطار الفني للمنتخب بقيادة المدرب أنيس بوجلبان لاستبدالهم بكل من فارس بوسنينة وشمس الدين جريد وريان شعبان.
ويخوض المنتخب التونسي منافسات الدور الأول للألعاب المتوسطية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية.
أما المجموعة الثانية، فتضم منتخبات إيطاليا والجزائر وكوسوفو وألبانيا.
وبعد دراسة الملفات، أقرت اللجنة الطبية عدم قدرة اللاعبين الثلاثة على المشاركة ما فتح المجال أمام الإطار الفني للمنتخب بقيادة المدرب أنيس بوجلبان لاستبدالهم بكل من فارس بوسنينة وشمس الدين جريد وريان شعبان.
ويخوض المنتخب التونسي منافسات الدور الأول للألعاب المتوسطية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية.
أما المجموعة الثانية، فتضم منتخبات إيطاليا والجزائر وكوسوفو وألبانيا.
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