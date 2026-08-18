بطولة افريقيا للكرة الطائرة الشاطئية - المنتخب التونسي للسيدات ينهزم امام نظيره الغامبي 0-2

انهزم المنتخب التونسي للسيدات (المتالف من امنة دبيت ونرمين بن حمزة) امام نظيره الغامبي بشوطين لصفر اليوم الثلاثاء في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الخامسة ضمن البطولة الافريقية للكرة الطائرة للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الاسكندرية المصرية الى غاية 22 اوت الجاريوتضم المجموعة الخامسة الراس الاخضر وموزمبيق 2 الى جانب تونس وغامبياوتقام البطولة القارية بمشاركة 45 فريقا (24 في الذكور و21 في الاناث) وهي مؤهلة لكل من بطولة العالم 2027 والالعاب الاولمبية لوس انجلس 2028.يذكر ان المنتخبين الفائزين في صنفي الذكور والاناث يتاهلان مباشرة الى الى العاب لوس انجلس