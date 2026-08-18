منوبة: حجز أكثر من ألف قارورة مياه معدنية وتحرير 84 مخالفة خلال حملة مراقبة اقتصادية إقليمية

أسفرت حملة مراقبة اقتصاديّة إقليمية انتظمت، اليوم الثلاثاء، بولاية منوبة، عن حجز 1008 قوارير مياه معدنية حجم 1.5 لترا محمّلة على متن وسيلة نقل دون سندات قانونية، ودون توفر شروط ممارسة التجارة لدى ماسكها، وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة صحفية "وات".ونفذت الحملة 10 فرق مراقبة اقتصادية تابعة للإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس وأريانة وبن عروس ومنوبة، والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية، بالتعاون مع أعوان الأمن الوطني والحرس الوطني.كما أسفرت ذات الحملة عن رفع 84 مخالفة اقتصادية إثر 318 عملية مراقبة شملت بالأساس مسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسي.، وتعلّقت بالخصوص بعدم الاستظهار بفواتير الشراء، وعدم إشهار الأسعار والترفيع فيها، وعدم مسك سندات النقل، والامتناع عن البيع، ومسك واستعمال موازين ومكاييل غير قانونية.وتوزّعت المخالفات حسب القطاعات، إلى عدد 39 مخالفة اقتصادية في قطاع المواد الغذائية بالجملة والتفصيل، وعبر الطرقات، ورفع جلّها في قطاع مادة المياه المعدنية، إضافة إلى 17 مخالفة في قطاع الفواكه الجافة، و15 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، و08 مخالفات في قطاع الدواجن والبيض.