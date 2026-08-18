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البنك المركزي يراجع مقاييس تمويل زراعة الحبوب ويضبط آجال تسديد القروض

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Bookmark article    Publié le Mardi 18 Août 2026 - 20:06 قراءة: 1 د, 27 ث
      
أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها الى البنوك، يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل احكام تمويل الزراعات الفصلية واجال تسديد القروض المخصصة لها.

وصدر المنشور عدد 7 لسنة 2026، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 18 اوت 2026، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.

وينص المنشور، الذي يأتي في إطار تحيين أحكام المنشور عدد 1 للبنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وتمويلها، على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي، سواء كانت بعلية أو سقوية.

وبالنسبة إلى زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول، حدد المنشور مقياس تدخل البنوك في التمويل بـ 1415 دينارا للهكتار بالنسبة إلى المنطقة الأولى (بعلية)، و1175 دينارا للهكتار بالنسبة إلى المنطقة الثانية (بعلية)، فيما يبلغ المقياس بالنسبة إلى الزراعات السقوية 1930 دينارا للهكتار، على أن يكون أجل تسديد القروض المخصصة لهذه الزراعات يوم 31 أوت.

أما بالنسبة إلى الشعير، فقد ضبط المنشور مقياس التمويل بـ 940 دينارا للهكتار في المنطقة الأولى (بعلية)، و890 دينارا للهكتار في المنطقة الثانية (بعلية)، و350 دينارا للهكتار في المنطقة الثالثة (بعلية)، مع تحديد يوم 31 أوت آخر أجل لتسديد القروض.
وشملت المراجعة كذلك زراعة الأعلاف، إذ حُدد مقياس تدخل البنوك بالنسبة إلى الأعلاف الشتوية في حدود 1030 دينارا للهكتار (بعلية)، على أن يكون أجل التسديد يوم 31 أوت، فيما ضبط المقياس بالنسبة إلى الأعلاف الصيفية (سقوية) في حدود 1260 دينارا للهكتار مع تحديد يوم 30 سبتمبر آخر أجل لتسديد القروض.
وأكد البنك المركزي أن هذه المقاييس تمثل الحدود القصوى لتدخل البنوك على ان يضبط مبلغ القرض الممنوح بالنظر الى المساحة المبذورة فعليا، والنفقات المنتظرة، والمردودية المتوقعة، وكذلك الكميات المسوقة خلال المواسم الفارطة.
ويأتي هذا المنشور في اطار مراجعة شروط تمويل  النشاط الفلاحي استنادا الى التشريعات المنظمة للقطاع البنكي والمالي وشروط منح القروض.
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