اتحاد بن قردان: شهر الدين عون يتولى رئاسة النادي

اعلن الاتحاد الرياضي ببنقردان، اليوم الثلاثاء تولي شهر الدين عون رئاسة النادي، خلفا لعمار الجريء الذي اعلن في وقت سابق انسحابه من رئاسة الجمعية لاسباب خاصة و شخصية تمنعه من مواصلة مهامه.واضاف اتحاد بن قردان على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، ان تولي شهر الدين عون رئاسة الجمعية جاء طبقا لمقتضيات القانون الاساسي للفريق، الذي نص على ان نائب الرئيس، تعهد له مهمة الرئاسة ،في حال تعذر على رئيس النادي مواصلة مهامه.يذكر ان اتحاد بن قردان يستضيف بمناسبة الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم نادي جمام الانف يوم السبت 22 اوت الجاري على الساعة الرابعة و لنصف زوالا (س16 و 30 دق).