الرائد الرسمي: صدور أمر يقضي بإسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع " التربية والعلم" لعدد من الشخصيات

تمّ إسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع " التربية والعلم"، في صنفيه الثالث والرابع إلى 11 شخصية، وذلك بمقتضى الأمر عدد 208 لسنة 2026 المؤرخ في 17 أوت 2026، الصادر عن رئاسة الجمهورية، والذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 83، الصّادر اليوم الثلاثاء.وشمل الصنف الثالث من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع " التربية والعلم" كلا من نور الدين المقبلي وعماد بوصندل، فيما أُسند الصنف الرابع من هذا الوسام، إلى كلّ من المعزّ شفرة ويوسف بن عثمان والصحبي بوقرة ويونس بوجلبان وزينب العموري ومريم حاج بلقاسم حرم العلاقي وبثينة العويني والناصر الزايري ومحمد الشعباني.ويُسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع "التربية والعلم" في تونس بقرار من رئيس الجمهورية، استناداً إلى القانون الأساسي عدد 80 لسنة 1997 المتعلّق بإصدار مجلة الأوسمة والأوامر المنظمة للقطاعات والمتممة لها. ويُمنح تكريماً للإطارات التربوية والأكاديمية والباحثين اعترافاً بمجهوداتهم في إعلاء شأن العلم والمعرفة.