النادي الافريقي يتعاقد مع المدافع السنيغالي مامادو دياتا

اعلن النادي الإفريقي اليوم الثلاثاء انه اتم إجراءات التعاقد مع المدافع السنيغالي مامادو دياتا (20 عاما) الى غاية 2029 ،حسب ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.وتقمص دياتا زي نادي جاراف السينغالي.وكان النادي الافريقي اعلن في وقت سابق عن التعاقد مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا بعقد يمتدّ لموسمين، إلى غاية جوان 2028 .وسبق للاعب اسماعيل سيمبارا(28 سنة) ويشغل خطة مدافع محوري تقمص زي اندية فوت جينيراسيون السنيغالي ونادي تطوان المغربي ونواذيبو الموريتاني والملعب المالي.