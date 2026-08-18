بحث مشروع اتفاقية تعاون بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

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بحث المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني، محمّد البليدي، في لقاء جمعه اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، باسم يحيى حسن، مضمون مذكرّة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، على هامش الاجتماع السابع لوكالات التعاون الفني والدولي للدول أعضاء البنك الإسلامي للتنمية، المزمع عقده بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2026.



وتمّ خلال هذا اللقاء التبادل حول آفاق التعاون والشراكة بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وإلى الإمكانيات المتاحة لتفعيل هذا التعاون في إطار التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي؛ حيث ستعمل الوكالتان على تثمين التجارب الناجحة التونسية والمصرية وتوظيف شبكات علاقاتهما في سبيل شراكة تخدم التنمية المستدامة وذات انعكاس إيجابي لكلا الطرفين.