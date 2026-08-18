الإدارة العامة للسدود: مشروع سدّ الدويميس ببنزرت الجنوبيّة سيكون وظيفيا مع موفى السنة الجارية

قال المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، كمال المؤدب، إنّ "مشروع سدّ الدويميس ببنزرت الجنوبيّة سيكون وظيفيا في موفى السنة الجارية، لا سيما بعد فضّ إشكاليات بعض ملفاته العقارية واللوجستية والإدارية خلال جلسة عمل التأمت، اليوم الثلاثاء، بمقر الولاية وزيارة ميدانية أداها والي بنزرت لحضيرة المشروع رفقة ممثلي عدد المصالح المركزية والجهوية والمحلية ذات العلاقة والمقاولات المكلّفة بالإنجاز.وأكّد المؤدب، على هامش زيارة المتابعة الميدانية لمشروع السدّ، أنّ الإشكاليات العالقة التي حُلّت اليوم ستمكّن، مع تقدّم بقية الاشغال الفنية، من استكمال مختلف عناصر المشروع بالجودة المطلوبة، وتعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال، في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت، وتونس الكبرى، والوطن القبلي، والساحل، وصفاقس.وأضاف أنّ من بين المميزات الخاصة والإضافية لسدّ الدويميس أنه سيمكن أيضا، بفضل الطريقة الإنسيابية لمياهه دون طاقة كهربائية، من تعزيز المياه الموجهة لأقصى الشمال، والتخفيض من الضغط على التجهيزات الهيدروميكانية، واستهلاك الطاقة، وتعزيز وظيفية الموارد بسدّ البراق.من جانبه، أكّد رئيس المجلس الجهوي للمياه والي بنزرت، سالم بن يعقوب، خلال الزيارة الميدانية التي شملت بالخصوص تفقّد سير تقدم الأشغال المتعلقة خاصة بتركيب المعدات الهيدروميكانيكية، وتدعيم وحماية جسم ومفيض السد، أنّه تم إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العملية من أجل استكمال إنجاز المشروع في آجاله، باعتبار أبعاده التنموية الكبرى والحضارية الشاملة وأهميته في مزيد تعزيز الأمن المائي الوطني، وتحسين النسبة العامة للتزود بالماء الصالح الشرب بكافة مناطق الولاية والولايات المجاورة.وأعرب عن تقديره لتفاعل متساكني وأهالي بالمنطقة الإيجابي مع مختلف الاجراءات المتّخذة من قبل السلط الجهوية والهياكل والمصالح ذات العلاقة، بما سيمكّن من تسريع استكمال بقية الأشغال، وإتمام المشروع في أحسن الظروف، والانطلاق في استغلاله في تعبئة الموارد المائية بكامل طاقته قبل نهاية السنة الجارية 2026.يذكر أنّ مشروع سدّ الدويميس ينجز بتمويلات وطنية بنسبة 100 بالمائة، وتبلغ سعته 45 مليون متر مكعب من المياه، ويمتد على مساحة 300 هكتار، وهو السد السادس والاخير الذي ينجز في إطار الخطة العشرية لتعبئة الموارد المائية ومنظومة تحويل مياه الشمال بالجهة، وقد تمت برمجة إحداث منطقة سقوية لفائدة الأهالي قرب السد تمتد من عمادة سيدي عامر الى حدود عمادة لواتة، فضلا عن تهيئة عدد هام من المسالك التي من شأنها فك العزلة وتعزيز التنمية الشاملة بالمنطقة ومحيطها، وفق ما ورد بالصفحة الرسميّة للولاية على شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك".