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"توناندكس" يقفل معاملات الثلاثاء على تراجع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 18 Août 2026 - 18:27 قراءة: 0 د, 42 ث
      
اقفل مؤشر بورصة تونس "توننداكس" معاملات الثلاثاء على تراجع بنسبة 1,61 بالمائة ليستقر عند 19178,96 نقطة، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".
وتصدر سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية "صوتيتال" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بعدما زادت قيمته بنسبة 5,3 بالمائة ليبلغ 24,750 دينار، وسط حجم مبادلات بقيمة 628 ألف دينار.
كما سجل سهم الشركة التونسية لأسواق الجملة ارتفاعا بنسبة 2,8 بالمائة ليصل إلى 19,950 دينار، فيما اقتصرت قيمة المبادلات بشان هذا السهم على  53 ألف دينار.

في المقابل، سجل سهم "أوفيس بلاست" أداء سلبيا، متراجعا بنسبة 4,9 بالمائة إلى 1,750 دينار في ظل حجم مبادلات محدود لم يتجاوز 11 ألف دينار.
كما سجل سهم "بي اش إيجار" تراجعا بنسبة 4,5 بالمائة إلى 4,490 دينار، فيما تصدر سهم بنك الأمان قائمة الأسهم الأكثر تداولا، مستقطبا حجم مبادلات بقيمة 1,8 مليون دينار، فيما تراجع سعره بنسبة طفيفة بلغت 0,3 بالمائة ليستقر عند مستوى 89,610 دينار.
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