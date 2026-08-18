انطلاق اشغال تهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي ببن عروس نهاية السنة الجارية

تنطلق اشغال تهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي ببن عروس نهاية السنة الجارية، بكلفة جملية قدرت ب 3,5 مليون دينار، وفق المدير الجهوي للصحة فرحات زهمول.وأفاد زهمول في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بان التوسعة ستمكن من رفع طاقة الاستيعاب للقسم وتعزيز ظروف التكفل بالمرضى بما يحسّن جودة الخدمات المقدمة ويعزّز قدرة قسم الاستعجالي على الاستجابة للطلب المتزايد على خدماتها ويقلّص اجال الانتظار في صفوف المرضى ويساهم في توفير أفضل ظروف العمل للإطارات الطبية وشبه الطبية.وأضاف ان توسعة قسم الاستعجالي ستشمل أساسا إضافة قاعات علاج وقاعات اجتماعات وغرف مناوبة خاصة بالاطار الطبي وشبه الطبي فضلا عن توسعة قاعة الانتظار المخصّصة للمرضى، قصد تحسين ظروف استقبالهم .واشار الى انه تم مؤخرا في اطار الاستعداد لانطلاق اشغال تهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي، عقد اجتماع تحضيري خصّص للتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية حول مختلف الجوانب التنظيمية والفنية الكفيلة بضمان استمرارية النشاط وحسن سير العمل خلال فترة الاشغال بما يضمن سلامة المرضى والاطار العامل واستمرارية الخدمات الصحية المسداة في افضل الظروف.