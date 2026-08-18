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الفنان والمسرحي التونسي محمد منير العرقي عضو لجنة تحكيم الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

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Bookmark article    Publié le Mardi 18 Août 2026 - 17:51 قراءة: 0 د, 45 ث
      
اختير الفنان والمسرحي التونسي محمد منير العرقي عضوا ضمن لجنة تحكيم الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي التي تقام من 1 إلى 8 سبتمبر 2026، وفق ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الثقافية.
 
ويأتي هذا الاختيار تقديرا للتجربة الفنية والمسرحية التي راكمها محمد منير العرقي، ولإسهاماته في المشهد المسرحي التونسي، بما يعزّز حضور الكفاءات المسرحية التونسية في أبرز المحافل والتظاهرات المسرحية الدولية.

 
ويترأس لجنة تحكيم الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي  الفنان رياض الخولي من مصر، بعضوية كل من محمد الغرباوي من مصر وخالد الرويعي من البحرين وباتريشيا لومباردي أسيرا من الولايات المتحدة الأمريكية وحسان كاسي كيّوت من فرنسا وبوركينا فاسو وساشو أوجنانوفسكي من مقدونيا الشمالية.
 

وأكد المهرجان على موقعه الرسمي أن اللجنة تجمع بين خبرات متنوعة في التمثيل والإخراج والكتابة والنقد والبحث المسرحي والسينوغرافيا والإدارة الثقافية، بما يعكس الطابع الدولي للمهرجان وتنوع مدارسه ورؤاه الفنية، ويتيح قراءة العروض المشاركة من زوايا فنية وثقافية متعددة.
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