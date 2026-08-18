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بعثة اقتصادية متعددة القطاعات الى العاصمة الغينية كوناكري من 6 الى 11 اكتوبر 2026

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Bookmark article    Publié le Mardi 18 Août 2026 - 16:08 قراءة: 0 د, 44 ث
      
ينظم المجلس التونسي الإفريقي للأعمال بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى العاصمة الغينية كوناكري، من 6 إلى 11 أكتوبر المقبل، بمشاركة عدد من المؤسسات التونسية الراغبة في تطوير شراكات جديدة وتعزيز حضورها في السوق الإفريقية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق يتسم بالديناميكية التي يشهدها برنامج "سيماندو 2040"، بما يفتح آفاقا واعدة في مجالات البنية التحتية واللوجستيك والطاقة والصناعة والتكوين.


وتهدف هذه البعثة إلى تمكين المؤسسات المشاركة من استكشاف الفرص التي يتيحها السوق الغيني، والتعرف على الفاعلين من القطاعين العام والخاص والبحث عن مشاريع جديدة في عدد من القطاعات، ولا سيما الطاقة والمياه والبنية التحتية والصناعة وتكنولوجيات المعلومات إلى جانب الخدمات والهندسة.


ويرمي المجلس من خلال هذه البعثة إلى تعزيز تموقع المؤسسات التونسية في السوق الغينية ودفع نسق الشراكات الاقتصادية المستدامة والمفيدة للطرفين.

ومن المنتظر، أن تتضمن البعثة لقاءات أعمال بين المؤسسات (B2B) ولقاءات بين المؤسسات والجهات الحكومية (B2G)، إلى جانب لقاءات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين في غينيا.
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