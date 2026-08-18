تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة، الدورة الثالثة والعشرين لتظاهرة "ليلة النجوم" يوم الخميس 27 أوت الجاريويأتي تنظيم هذا الموعد العلمي الثقافي في اطار رسالتها الرامية الى نشر الثقافة العلمية والتعريف بالتراث الفلكي وتقريب العلوم من المواطنويشارك في هذه التظاهرة عشاق علم الفلك والباحثين والجمعيات العلمية وشركاء من تونس ومن الخارج لاستكشاف الكون وأسراره.ويتضمن البرنامج محاضرة علمية بعنوان " القمر الليلة، المريخ غدا "، يؤثثها المهندس التونسي محمد عبيد، الخبير بمختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بالولايات المتحدة الأمريكية لتسليطالضوء على الطموحات الجديدة في مجال استكشاف الفضاء والبعثات الموجهة إلى القمر وآفاق الرحلات البشرية المستقبلية إلى كوكب المريخ، على أن تتبعها جلسة نقاش مفتوحة مع المشاركين.وسيتم، أيضا تقديم عرض مسرحي بعنوان "بولاريس..سر النجم الفينيقي"، "نجم الشمال، بولاريس.. سر النجم الفينيقي"، يجمع بين المعارف الفلكية القديمة وتاريخ تونس وأسرار السماء، في عمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين العلم والتراثوتحتضن ساحة الشرف وساحة الساعة المائية، على امتداد السهرة قرية علمية تجمع فرق مدينة العلوم وعددا من الشركاء والمؤسسات المبتكرة والجمعيات الناشطة في مجال العلوم والتكنولوجيا، من بينها الجمعية التونسية لعلم الفلك والجمعية التونسية لعلوم الشباب والجمعية التونسية لعلم الفلك الى جانب عدد من المتدخلين الآخرين.كما تتيح ساحة "النورية" للزوار فرصة إجراء رصد فلكي بواسطة التلسكوبات، ضمن نشاط "سياحة السماء"، لمشاهدة القمر وكوكب زحل، الذي يمثل عادة أحد أبرز عناصر السهرة لما يتميز به من جمال.وتتضمن البرمجة أيضا سلسلة من المداخلات العلمية حول مواضيع تتعلق بعلم الفلك والفضاء.ودعت مدينة العلوم العائلات والشباب والمدرسين والطلبة وعشاق علم الفلك وتكنولوجيات الفضاء إلى المشاركة في هذه السهرة التي تجمع بين العلم والثقافة ومتعة الاكتشاف تحت سماء تونس المرصعة بالنجوم.