رئيس الجمهورية يستقبل سفير فنلندا بتونس بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا

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أمس 19:31 - الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة: 18 سبتمبر 2026 آخر أجل للترشح لمنحة اقتناء سيارة تاكسي كهربائية
الثلاثاء 18 أوت 2026 | 5 ربيع الأول 1448
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