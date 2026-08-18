JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 01:46 Tunis

رئيس الجمهورية يستقبل سفير فنلندا بتونس بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a83c7bb770fc4.04113394_nqihojkfgeplm.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 18 Août 2026 - 01:46 قراءة: 0 د, 9 ث
      
استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم أمس بقصر قرطاج، سفير فنلندا بتونس "تيمو سيبونن"، الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا، وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334645

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 18 أوت 2026 | 5 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:43
19:09
16:08
12:30
05:39
04:04
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet37°
28° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
35°-25
36°-26
40°-27
43°-29
  • Avoirs en devises 24811,3
  • (17/08)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,38027 DT
  • (17/08)
  • 1 $ = 2,92771 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/08)     2061,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/08)   29994 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio