رئيس الجمهورية يستقبل سفير فنلندا بتونس بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا

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استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم أمس بقصر قرطاج، سفير فنلندا بتونس "تيمو سيبونن"، الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا، وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة



