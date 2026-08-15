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جندوبة: حجز 5430 قارورة ماء معدني خلال حملة مراقبة اقتصاديّة بمدينة طبرقة

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Bookmark article    Publié le Samedi 15 Août 2026 - 17:49 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أسفرت حملة مراقبة اقتصاديّة موسّعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة، عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحملة انتظمت إثر تشكيات صادرة عن المواطنين تفيد بنقص المياه المعدنية في المدينة، كما تزامنت مع ذروة الموسم السياحي واستغلال بعض الباعة نقص التزويد الحاصل في المياه المعدنية خلال الفترة الحالية، والتجائهم الى بيعها بأسعار مشطّة، وفق تأكيده.
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