بلدية تونس: حجز حوالي 400 كلغ من مادة الجبن غير المستوفية للشروط بدائرة الحرايرية

نفّذ أعوان تراتيب حفظ الصحة بالتنسيق مع أعوان الشرطة البلدية بدائرة الحرايرية التابعة لولاية تونس، حملة ميدانية رقابية شملت عددا من المحلات التجارية.وقد أسفرت هذه التدخلات، وفق بلاغ لمصالح الإعلام ببلدية مدينة تونس اليوم السبت، عن تحرير عدد من المحاضر والتنابيه إلى جانب حجز حوالي 400 كلغ من مادة الجبن غير المستوفية للشروط المطلوبة.وتندرج هذه العمليات الميدانية للمحلات المفتوحة للعموم والتي تنفذها المصالح البلدية، ضمن برنامجها الدوري للمراقبة الميدانية في إطار الحرص على احترام الشروط الصحية والقانونية المعمول بها، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالسلامة الصحية للمواد الغذائيةوتؤكد بلدية تونس مواصلة تكثيف عمليات المراقبة للتصدي لكافة الإخلالات وضمان احترام التراتيب الصحية والمحافظة على الصحة العامة.