البطولة الافريقية لكرة السلة (فتيات-تحت 18 سنة مباراة ترتيبية7-8): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الكيني 69-43
تفوق المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة لاقل من 18 سنة (فتيات) مساء اليوم السبت على نظيره الكيني بنتيجة 69-43 في المباراة الترتيبية من اجل المركزين السابع و الثامن ضمن منافسات البطولة الافريقية للعبة (الافروبسكيت) لهاته الفئة العمرية التي تحتضنها الكوت ديفوار.
وكان الخماسي التونسي قد انهزم امس الجمعة امام المنتخب الكامروني بنتيجة 44-68 في المباراة الترتيبية من اجل المركز الخامس الى الثامن .
وكان المنتخب التونسي قد انهزم في الدور ربع النهائي للبطولة امام نظيره الايفواري 28-45.
وكان الخماسي التونسي قد انهزم امس الجمعة امام المنتخب الكامروني بنتيجة 44-68 في المباراة الترتيبية من اجل المركز الخامس الى الثامن .
وكان المنتخب التونسي قد انهزم في الدور ربع النهائي للبطولة امام نظيره الايفواري 28-45.
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