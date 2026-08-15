البطولة الافريقية لكرة السلة (فتيات-تحت 18 سنة مباراة ترتيبية7-8): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الكيني 69-43

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تفوق المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة لاقل من 18 سنة (فتيات) مساء اليوم السبت على نظيره الكيني بنتيجة 69-43 في المباراة الترتيبية من اجل المركزين السابع و الثامن ضمن منافسات البطولة الافريقية للعبة (الافروبسكيت) لهاته الفئة العمرية التي تحتضنها الكوت ديفوار.

وكان الخماسي التونسي قد انهزم امس الجمعة امام المنتخب الكامروني بنتيجة 44-68 في المباراة الترتيبية من اجل المركز الخامس الى الثامن .

وكان المنتخب التونسي قد انهزم في الدور ربع النهائي للبطولة امام نظيره الايفواري 28-45.