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الالعاب المتوسطية (تارانتو 2026): نستهدف اكثر من ميدالية في منافسات التايكواندو (المدير الفني الوطني للجامعة)

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Bookmark article    Publié le Samedi 15 Août 2026 - 18:35 قراءة: 1 د, 35 ث
      
أكّد المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للتايكواندو محمد علي الرواحي ان الهدف من خلال المشاركة في دورة الالعاب المتوسطية "تارانتو 2026" سيكون الصعود على منصة التتويج في اكثر من مناسبة.
وبيّن الرواحي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان وفد منتخب التايكواندو الذي سيضم ثمانية عناصر سيكون مدجّجا في موعد تارانتو بثلاثة عناصر ذات صيت اولمبي وعالمي، ويتعلق بالامر بكل من فراس القطوسي حامل ذهبية الألعاب الاولمبية "باريس 2024" ومحمد خليل الجندوبي صاحب فضية أولمبياد "طوكيو 2020+1" وبرونزية نسخة "باريس 2024" والمتوج بذهبية بطولة العالم "ووكسي 2025" إلى جانب البطلة العالمية وفاء المسغوني، الحائزة على ذهبية النسخة المونديالية ذاتها.
وأشار الى ان المنتخب سيتألف من عناصر اخرى قادرة على الذهاب بعيدا في هذه المنافسات التي ستقام بقصر الرياضة جيوفاني باولو بماسافرا يومي 22 و23 اوت الجاري، ويتعلق الامر بالخماسي معتز العيفاوي ومحمد امين الزغلامي وشيماء التومي وعهود بن عون وزينة المديوني.

واثر مشاركة في دورة "وهران 2022"، اكتفى خلالها التايكواندو التونسي ببرونزية وحيدة كانت من نصيب فراس القطوسي، شدّد الرواحي على ان الانظار ستتجه في موعد تارانتو الى المنتخب التونسي المدعوّ للظفر بحصيلة ترتقي الى المكانة التي بات التايكوندو التونسي يتقلدها في السنوات الاخيرة، رغم نديّة مستوى المنافسة المرتقبة بوجود دول عريقة على المستويين الاولمبي والعالمي على غرار تركيا وايطاليا.
وتابع الرواحي قوله ان الآمال ستتعلق بدرجة اولى على القطوسي (وزن 80 كلغ) والجندوبي (وزن 68 كلغ) والمسغوني (67 كلغ)، مع انتظار تتويجات قد تأتي من معتز العيفاوي (وزن ما فوق 80 كلغ) وشيماء التومي (وزن 57 كلغ).
وأضاف في هذا الاطار ان الثلاثي المتألف من محمد امين الزغلامي (وزن 58 كلغ) وعهود بن عون (وزن 49 كلغ) وزينة المديوني (وزن ما فوق 67 كلغ)، سيكون ازاء فرصة لتطوير الامكانيات الفنية عبر الاحتكاك بمنافسين من المستوى العالي، مؤكدا ان عنصر المفاجأة  يبقى واردا في كل الحالات وان الآمال تبقى معلقة على كافة عناصر النخبة الوطنية للظفر بميداليات.

وختم الرواحي حديثه بالقول ان المنتخب الوطني يختتم غدا الاحد تربصه المغلق الذي انطلق بتاريخ 6 اوت الجاري بمدينة الحمامات.
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