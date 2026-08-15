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جندوبة: اللجنة الاستشارية للنقل تصادق على 165 رخصة سيارة اجرة "لواج" من مجموع 184 مطلبا

<img src=http://www.babnet.net/images/8/louage-160411-2.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 15 Août 2026 - 18:04 قراءة: 1 د, 9 ث
      
صادقت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل، الملتئمة يوم امس الجمعة بمقر ولاية جندوبة، عن القائمة الأولية للمترشحين للحصول على رخص سيارات اجرة "لواج".
وشملت قائمة المقبولين الأولية، 165 رخصة من مجموع  184 مترشحا شملتهم عمليات الفرز، فيما تم رفض 17 مترشحا لعدم اكتمال ملفاتهم او لعدم استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة في عملية الاسناد، وارجاء النظر في ملفين اخرين لاسباب صحية ومادية.
وتوزعت قائمة المنتفعين بالتراخيص على مختلف المعتمديات، وتصدرت معتمدية فرنانة لائحة المقبولين ب31 رخصة تلتها معتمدية طبرقة بـ3 رخص فمعتمديتي جندوبة الجنوبية وجندوبة الشمالية بـ44 رخصة موزعة بينهما، وجاءت معتمدية غار الدماء في الترتيب الخامس بـ21 رخصة واحتلت معتمدية بوسالم وايضا بلطة بوعوان الترتيب السادس والسابع بـ31 رخصة موزعة بينهما وجاءت معتمدية وادي مليز في الترتيب الثامن وقبل الاخير ب14 رخصة وتذيلت معتمدية عين دراهيم بـ7 رخص.

وفق بلاغ صادر عن دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار وممضى من قبل رئيسها والي الجهة، فقد فتحت اللجنة باب تقديم الاعتراضات على ان تنتهي يوم 31 اوت الجاري وذلك احتراما لما ورد بالفصل 10 من الامر عدد581 من سنة 2023 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات.
وينصّ الفصل 10 من ذات الامر على ان "تتولّى مصالح الولاية ترتيب السواق حسب الأولوية ضمن قائمة إسمية أولية تحال على أنظار اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه لإبداء الرأي وتعديلها عند الاقتضاء وإعداد قائمة جديدة تعلق نسخة منها بمقرّ الولاية لتقديم الاعتراضات في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ تعليقها" .
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