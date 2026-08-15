البريد التونسي... أصحاب البطاقة الاجتماعية يمكنهم سحب حوالاتهم بداية من مساء السبت

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/atm2017.jpg>

أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، بداية من مساء اليوم السبت 15 أوت 2026.



ويأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك.