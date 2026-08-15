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بطولة الرابطة الاولى: النادي البنزرتي يؤكد ان مشاركته في البطولة قائمة

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Bookmark article    Publié le Samedi 15 Août 2026 - 15:09 قراءة: 0 د, 37 ث
      
اكدت الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي مساء اليوم السبت أن مشاركة الفريق في بطولة الرابطة المحترفة الاولى في هذا الموسم الرياضي الجديد قائمة، وأن الفريق يواصل تحضيراته بصورة عادية إستعدادا لإنطلاق المنافسات.

واكد النادي البنزرتي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، ان لأخبار المتداولة حول حرمان النادي من المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي القادم 2027-2026، لاساس لها من الصحة ولاتمت للواقع بصلة.


ودعت الهيئة التسييرية جماهير النادي وكافة المتابعين، إلى عدم الانسياق وراء الأخبار والإشاعات المتداولة، والإعتماد فقط على البلاغات الصادرة عن النادي عبر صفحته الرسمية.


ويستهل النادي البنزرتي مشوار في بطولة الرابطة المحترفة الاولى، باستضافة مستقبل المرسى يوم الاحد 23 اوت الجاري، بداية من الساعة الرابعة و النصف زوالا (س16 و 30 دق)، بملعب 15 اكتوبر ببنزرت.
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