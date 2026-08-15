نمو الاقتصاد الوطني بـ2.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026

الفلاحة والخدمات تدعمان النمو



نمو محدود للقطاع الصناعي



الطلب الداخلي يدعم النمو



سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبةخلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم السبت.وأظهرت البيانات، مع احتساب تأثير التغيرات الموسمية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبةخلال الثلاثي الثاني مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الحالية، ليرتفع بذلك النمو الاقتصادي خلالمقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.وساهمت عدة قطاعات في دعم النمو، في مقدمتها القطاع الفلاحي الذي واصل نسق التعافي، مسجلا ارتفاعا في قيمته المضافة بنسبةبحساب الانزلاق السنوي، ليساهم بـفي النمو الإجمالي.كما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة، مساهما بـفي نسبة النمو العامة.ويعود هذا الأداء، بالخصوص، إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاعات، و، وكما سجل قطاع البناء نموا بنسبةارتفعت القيمة المضافة للصناعات المعملية بنسبة، مدفوعة خاصة بنمو الصناعات المختلفة بنسبة 3.7 بالمائة، والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2.1 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1.6 بالمائة.في المقابل، تراجعت القيمة المضافة لقطاع، نتيجة أساسا لانخفاض القيمة المضافة لقطاع المناجم بنسبة 9.6 بالمائة وقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.1 بالمائة.وبذلك، سجل إجمالي القطاع الصناعي نموا محدودا بنسبةخلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.وعلى مستوى مكونات الطلب، ارتفع حجم الطلب الداخلي، المتكون أساسا من الاستهلاك والاستثمار، بنسبةبحساب الانزلاق السنوي، مساهما إيجابيا بـفي النمو الاقتصادي.في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية سلبا بـفي النمو، رغم ارتفاع حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة، وذلك نتيجة تسجيل الواردات ارتفاعا أكبر بنسبة