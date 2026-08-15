البطالة في تونس تتراجع إلى 14,9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2026
تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14,9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، مقابل 15 بالمائة خلال الثلاثي الأول، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الإلكتروني اليوم السبت.
وبلغ عدد العاطلين خلال الثلاثي الثاني 622,4 ألف شخص، مقابل 641,7 ألفا خلال الثلاثي الأول، أي بانخفاض قدره 19,3 ألف عاطل.
وسجلت نسبة البطالة تباينا بين الجنسين، إذ تراجعت لدى الذكور بـ0,5 نقطة مئوية لتبلغ 11,8 بالمائة، في حين ارتفعت لدى الإناث بـ0,9 نقطة مئوية لتصل إلى 21,6 بالمائة.
تراجع بطالة الشبابوتراجعت نسبة البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 35,4 بالمائة خلال الثلاثي الثاني، مقابل 37,5 بالمائة خلال الثلاثي الأول، أي بانخفاض قدره 2,1 نقطة مئوية.
وبلغت هذه النسبة 34,6 بالمائة لدى الذكور و37,1 بالمائة لدى الإناث.
ارتفاع بطالة حاملي الشهادات العليافي المقابل، ارتفعت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا إلى 26,6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني، مقابل 24,2 بالمائة خلال الثلاثي الأول، مسجلة زيادة بـ2,4 نقطة مئوية.
وبلغت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا 14,2 بالمائة لدى الذكور، مقابل 35,6 بالمائة لدى الإناث.
تراجع السكان النشيطين والمشتغلينوبلغ عدد السكان النشيطين في تونس خلال الثلاثي الثاني 4190,5 ألف شخص، مقابل 4268 ألفا خلال الثلاثي الأول، أي بتراجع قدره 77,5 ألف شخص.
ويتوزع السكان النشيطون إلى 2887,7 ألفا من الذكور و1302,8 ألفا من الإناث، بما يمثل على التوالي 68,9 بالمائة و31,1 بالمائة من مجموع السكان النشيطين.
كما تراجعت نسبة النشاط بـ1,2 نقطة مئوية لتبلغ 44,7 بالمائة من مجموع السكان البالغين 15 سنة فما فوق، مقابل 45,9 بالمائة خلال الثلاثي الأول.
وبلغ عدد المشتغلين 3568,1 ألف شخص خلال الثلاثي الثاني، مقابل 3626,3 ألفا خلال الثلاثي الأول، مسجلا تراجعا قدره 58,2 ألف مشتغل.
ويتوزع المشتغلون حسب الجنس إلى 2546 ألف رجل و1022,1 ألف امرأة، بما يمثل على التوالي 71,4 بالمائة و28,6 بالمائة من إجمالي السكان المشتغلين.
وبلغ عدد العاطلين خلال الثلاثي الثاني 622,4 ألف شخص، مقابل 641,7 ألفا خلال الثلاثي الأول، أي بانخفاض قدره 19,3 ألف عاطل.
وسجلت نسبة البطالة تباينا بين الجنسين، إذ تراجعت لدى الذكور بـ0,5 نقطة مئوية لتبلغ 11,8 بالمائة، في حين ارتفعت لدى الإناث بـ0,9 نقطة مئوية لتصل إلى 21,6 بالمائة.
تراجع بطالة الشبابوتراجعت نسبة البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 35,4 بالمائة خلال الثلاثي الثاني، مقابل 37,5 بالمائة خلال الثلاثي الأول، أي بانخفاض قدره 2,1 نقطة مئوية.
وبلغت هذه النسبة 34,6 بالمائة لدى الذكور و37,1 بالمائة لدى الإناث.
ارتفاع بطالة حاملي الشهادات العليافي المقابل، ارتفعت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا إلى 26,6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني، مقابل 24,2 بالمائة خلال الثلاثي الأول، مسجلة زيادة بـ2,4 نقطة مئوية.
وبلغت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا 14,2 بالمائة لدى الذكور، مقابل 35,6 بالمائة لدى الإناث.
تراجع السكان النشيطين والمشتغلينوبلغ عدد السكان النشيطين في تونس خلال الثلاثي الثاني 4190,5 ألف شخص، مقابل 4268 ألفا خلال الثلاثي الأول، أي بتراجع قدره 77,5 ألف شخص.
ويتوزع السكان النشيطون إلى 2887,7 ألفا من الذكور و1302,8 ألفا من الإناث، بما يمثل على التوالي 68,9 بالمائة و31,1 بالمائة من مجموع السكان النشيطين.
كما تراجعت نسبة النشاط بـ1,2 نقطة مئوية لتبلغ 44,7 بالمائة من مجموع السكان البالغين 15 سنة فما فوق، مقابل 45,9 بالمائة خلال الثلاثي الأول.
وبلغ عدد المشتغلين 3568,1 ألف شخص خلال الثلاثي الثاني، مقابل 3626,3 ألفا خلال الثلاثي الأول، مسجلا تراجعا قدره 58,2 ألف مشتغل.
ويتوزع المشتغلون حسب الجنس إلى 2546 ألف رجل و1022,1 ألف امرأة، بما يمثل على التوالي 71,4 بالمائة و28,6 بالمائة من إجمالي السكان المشتغلين.
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