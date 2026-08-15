البطالة في تونس تتراجع إلى 14,9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2026

تراجع بطالة الشباب



ارتفاع بطالة حاملي الشهادات العليا



تراجع السكان النشيطين والمشتغلين



تراجعت نسبة البطالة في تونس إلىخلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، مقابل 15 بالمائة خلال الثلاثي الأول، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الإلكتروني اليوم السبت.وبلغ عدد العاطلين خلال الثلاثي الثاني، مقابل 641,7 ألفا خلال الثلاثي الأول، أي بانخفاض قدره 19,3 ألف عاطل.وسجلت نسبة البطالة تباينا بين الجنسين، إذ تراجعت لدى الذكور بـ0,5 نقطة مئوية لتبلغ، في حين ارتفعت لدى الإناث بـ0,9 نقطة مئوية لتصل إلىوتراجعت نسبة البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلىخلال الثلاثي الثاني، مقابل 37,5 بالمائة خلال الثلاثي الأول، أي بانخفاض قدره 2,1 نقطة مئوية.وبلغت هذه النسبةفي المقابل، ارتفعت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا إلىخلال الثلاثي الثاني، مقابل 24,2 بالمائة خلال الثلاثي الأول، مسجلة زيادة بـ2,4 نقطة مئوية.وبلغت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا، مقابلوبلغ عدد السكان النشيطين في تونس خلال الثلاثي الثاني، مقابل 4268 ألفا خلال الثلاثي الأول، أي بتراجع قدره 77,5 ألف شخص.ويتوزع السكان النشيطون إلى، بما يمثل على التوالي 68,9 بالمائة و31,1 بالمائة من مجموع السكان النشيطين.كما تراجعت نسبة النشاط بـ1,2 نقطة مئوية لتبلغمن مجموع السكان البالغين 15 سنة فما فوق، مقابل 45,9 بالمائة خلال الثلاثي الأول.وبلغ عدد المشتغلينخلال الثلاثي الثاني، مقابل 3626,3 ألفا خلال الثلاثي الأول، مسجلا تراجعا قدره 58,2 ألف مشتغل.ويتوزع المشتغلون حسب الجنس إلى، بما يمثل على التوالي 71,4 بالمائة و28,6 بالمائة من إجمالي السكان المشتغلين.