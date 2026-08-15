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بورصة تونس: "توننداكس" ينهي معاملات الاسبوع على تراجع

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Bookmark article    Publié le Samedi 15 Août 2026 - 12:51 قراءة: 0 د, 35 ث
      
انهى مؤشر بورصة تونس "توننداكس" معاملات الاسبوع الممتد من 10 الى 14 اوت 2026 على تراجع بنسبة 7ر1 بالمائة ليبلغ 67ر19692 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 6ر52 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للاوراق المالية".
وحقق سهم الشركة البطارية التونسية "اسد" افضل اداء خلال معاملات الاسبوع مسجلا ارتفاعا بنسبة 8ر8 بالمائة ليستقر في حدود 470ر2 دينار متبوعا بسهم الشركة التونسية لاسواق الجملة الذي تطور بنسبة 6ر4 بالمائة ليبلغ سعره 960ر19 دينار مستقطبا حجم مبادلات بقيمة 178 الف دينار.
في المقابل تراجع سهم شركة "سوتيمايل" بنسبة 12 بالمائة ليستقر سعر السهم عند مستوى 680ر1 دينار يليه سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية الذي تراجع بنسبة 8ر5 بالمائة عند مستوى 400ر24 دينار وسط حجم مبادلات بقيمة 626 الف دينار.
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