قبلي: تواصل التحضيرات لانجاح الموسم السياحي الشتوي

تتواصل التحضيرات للموسم السياحي الشتوي، حيث انطلقت عمليات التفقد الدوري لمختلف المؤسسات السياحية بالجهة لتقديم خدمات ذات جودة عالية للحرفاء وفق المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوف.وأوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" ان التحضيرات للموسم السياحي تتم أيضا بالتنسيق مع البلديات وخاصة السياحية منها، عبر تكثيف التدخلات الرامية الى تعزيز مقومات النظافة العامة بمداخل المدن وبالمسالك والمواقع السياحية الصحراوية، مشيرا الى انه قد تم الانطلاق في تنظيم سلسلة من جلسات العمل مع المهنيين في القطاع بهدف التحضير الجيد لاستقبال الحرفاء باعتبار ان الموسم الشتوي يشهد اقبالا لحرفاء نوعيين وهو ما يتطلب تحضيرات خاصّة، مبينا انّ الكثير منهم يتوجهون الى العمق الصحراوي في رحلات منظمة، كما تنتظم خلال هذه الفترة تظاهرات سياحية للمولعين بالرياضات الميكانيكية ورياضات التحدي.ولفت الى ان التحضيرات تشمل أيضا التنسيق مع المصالح الأمنية في خصوص الرحلات السياحية القادمة من الولايات الأخرى خلال موسم الذروة، الى جانب تنظيم جلسات عمل مع هيئة المهرجان الدولي للصحراء بدوز الذي ينتظم في النصف الثاني من شهر ديسمبر من اجل احكام تنظيم الدورة القادمة واثرائها بالفقرات التي تميز هذه التظاهرة التي تستقطب الالاف من السياح من داخل البلاد وخارجها.وافاد صوف بانه تم وضع برنامج ترويجي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للترويج بالديوان الوطني التونسي للسياحة اضافة الى تكثيف المراقبة على السيارات رباعية الدفع للتاكد من مدى سلامتها وجاهزيتها للرحلات بالعمق الصحراوي، معربا عن امله في ان يكون الموسم السياحي الصحراوي الذي ينطلق مع غرة سبتمبر المقبل مميزا خاصة وان المؤشرات الأولية لوكالات الاسفار والنزل تبشر بموسم جيد من حيث الحجوزات.