جمعية فنون الارض بجمال تعلن عن تنظيم مسابقة في الانتاج الادبي موجهة للشباب والكهول
أعلنت جمعية فنون الارض بجمال من ولاية المنستير، عن تنظيم مسابقة في الانتاج الأدبي لسنة 2026 ( قصة قصيرة ، شعر) موجهة للشباب والكهول
ويأتي تنظيم هذه المسابقة ضمن فعاليات مهرجان " اقلام مبدعة" بجمال من أجل دعم الإبداع الشبابي وتشجيع المواهب الأدبية الواعدة في مجالات الشعر والقصة القصيرة
وتهدف المسابقة إلى تشجيع الإنتاج الأدبي واكتشاف الطاقات والمواهب الشابة وفتح المجال أمام المبدعين للتعريف بأعمالهم وتعزيز حضور الأدب والإبداع في المشهد الثقافي.
ويتمحور موضوع المسابقة حول لا للمخدرات نعم للابداع ، وقد تم رصد جوائز قيمة للفائزين في هذه المسابقة
وقد حدد يوم 10 سبتمبر 2026، كآخر أجل لقبول المشاركات، بما يتيح لهم مزيدا من الوقت لإعداد أعمالهم وتقديمها وفق الشروط والتراتيب المعتمدة.
ويتعين على الراغبين في المشاركة ارسال اعمالهم على العنوان الالكتروني التالي
Founoun.ardh@gmail.com
يشار، الى أن جمعية فنون الأرض بجمّال هي جمعية ثقافية وفنية تونسية تهتم بالأنشطة الإبداعية والموسيقية والأدبية ولديها مشاركات في التظاهرات الجهوية والوطنية. وتشتهر بوجود تشكيلات فنية تابعة لها مثل كورال الحرية لجمعية فنون الأرض بجمال. وتنظم وتشارك في الحفلات الموسيقية، والفعاليات الأدبية (مثل تقديم الدواوين الشعرية والمسابقات الثقافية)
ويأتي تنظيم هذه المسابقة ضمن فعاليات مهرجان " اقلام مبدعة" بجمال من أجل دعم الإبداع الشبابي وتشجيع المواهب الأدبية الواعدة في مجالات الشعر والقصة القصيرة
وتهدف المسابقة إلى تشجيع الإنتاج الأدبي واكتشاف الطاقات والمواهب الشابة وفتح المجال أمام المبدعين للتعريف بأعمالهم وتعزيز حضور الأدب والإبداع في المشهد الثقافي.
ويتمحور موضوع المسابقة حول لا للمخدرات نعم للابداع ، وقد تم رصد جوائز قيمة للفائزين في هذه المسابقة
وقد حدد يوم 10 سبتمبر 2026، كآخر أجل لقبول المشاركات، بما يتيح لهم مزيدا من الوقت لإعداد أعمالهم وتقديمها وفق الشروط والتراتيب المعتمدة.
ويتعين على الراغبين في المشاركة ارسال اعمالهم على العنوان الالكتروني التالي
Founoun.ardh@gmail.com
يشار، الى أن جمعية فنون الأرض بجمّال هي جمعية ثقافية وفنية تونسية تهتم بالأنشطة الإبداعية والموسيقية والأدبية ولديها مشاركات في التظاهرات الجهوية والوطنية. وتشتهر بوجود تشكيلات فنية تابعة لها مثل كورال الحرية لجمعية فنون الأرض بجمال. وتنظم وتشارك في الحفلات الموسيقية، والفعاليات الأدبية (مثل تقديم الدواوين الشعرية والمسابقات الثقافية)
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