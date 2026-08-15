جمعية فنون الارض بجمال تعلن عن تنظيم مسابقة في الانتاج الادبي موجهة للشباب والكهول

أعلنت جمعية فنون الارض بجمال من ولاية المنستير، عن تنظيم مسابقة في الانتاج الأدبي لسنة 2026 ( قصة قصيرة ، شعر) موجهة للشباب والكهولويأتي تنظيم هذه المسابقة ضمن فعاليات مهرجان " اقلام مبدعة" بجمال من أجل دعم الإبداع الشبابي وتشجيع المواهب الأدبية الواعدة في مجالات الشعر والقصة القصيرةوتهدف المسابقة إلى تشجيع الإنتاج الأدبي واكتشاف الطاقات والمواهب الشابة وفتح المجال أمام المبدعين للتعريف بأعمالهم وتعزيز حضور الأدب والإبداع في المشهد الثقافي.ويتمحور موضوع المسابقة حول لا للمخدرات نعم للابداع ، وقد تم رصد جوائز قيمة للفائزين في هذه المسابقةوقد حدد يوم 10 سبتمبر 2026، كآخر أجل لقبول المشاركات، بما يتيح لهم مزيدا من الوقت لإعداد أعمالهم وتقديمها وفق الشروط والتراتيب المعتمدة.ويتعين على الراغبين في المشاركة ارسال اعمالهم على العنوان الالكتروني التاليFounoun.ardh@gmail.comيشار، الى أن جمعية فنون الأرض بجمّال هي جمعية ثقافية وفنية تونسية تهتم بالأنشطة الإبداعية والموسيقية والأدبية ولديها مشاركات في التظاهرات الجهوية والوطنية. وتشتهر بوجود تشكيلات فنية تابعة لها مثل كورال الحرية لجمعية فنون الأرض بجمال. وتنظم وتشارك في الحفلات الموسيقية، والفعاليات الأدبية (مثل تقديم الدواوين الشعرية والمسابقات الثقافية)