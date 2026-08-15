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أبرز الأخبار السياسية في تونس في أسبوع (من 8 إلى 14 أوت 2026 )

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Bookmark article    Publié le Samedi 15 Août 2026 - 14:10 قراءة: 1 د, 45 ث
      
في ما يلي أبرز الأخبار السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ بتغطيتها أو نقلها أثناء الأسبوع المنقضي (من 8 إلى 14 أوت 2026 ) حسب ترتيبها الزمني:

8 أوت

- الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقرّ إضرابا بيومين وتطالب بإصلاحات عاجلة.

9 أوت

- رجة أرضية بقوة 3.0 درجة جنوب شرق مدينة المكناسي.

10 أوت

- الحماية المدنية: 577 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات في نهاية الأسبوع.
- وزير الدفاع الوطني يعاين سير العمل بالمستشفى العسكري ببنزرت.
- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية وموعد التصويت على سحب الوكالة لنائب محلي بتوزر.
- وحدات الشرطة البلدية تقوم بتحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية نهاية الأسبوع الماضي.
- رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى قابس لمعاينة الوضع البيئي.

11 أوت

- رئيس الجمهورية : لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بقابس ((موسع)).
- الحماية المدنية: 628 تدخلا خلال الـ24 ساعة الماضية.
- وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني يتناول مختلف أوجه التعاون بين البلدين.
- بلدية تونس: جلسة عامة لمتابعة الاستعدادات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
- انطلاق تحيين السجل الانتخابي وفتح باب الاعتماد لملاحظة وتغطية التصويت على سحب الوكالة من نائب محلي بولاية توزر.

12 أوت

- الحماية المدنية: 577 تدخلا خلال الـ24 ساعة الماضية.

13 أوت

- رئيس الجمهورية لدى استقباله عددا من الوزراء: المقدّمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد.
- الحزب الدستوري الحر يعقد مؤتمره الوطني يومي 3 و4 أكتوبر المقبل.
- مجلس الجهات يجدد التزامه بمواصلة دعم التشريعات والسياسات لتعزيز حقوق المرأة.
- غدا الجمعة مفتتح شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يوم 25 أوت (ديوان الإفتاء).

14 أوت

- الحماية المدنية: 364 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات يومي 12 و13 أوت الجاري.
- سفارة تونس بأبو ظبي تخصص 10 أيام لفائدة الجالية لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية.
- بلدية تونس: جلسة عمل لمتابعة تقدّم إنجاز مشاريع التنمية ذات الاعتمادات المحالة.
- استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية (رئاسة الحكومة).
- الرائد الرسمي: صدور أمر يتعلق بالتمديد في إعلان المنطقة الحدودية العازلة سنة إضافية.
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