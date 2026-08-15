أبرز الأخبار السياسية في تونس في أسبوع (من 8 إلى 14 أوت 2026 )

8 أوت





9 أوت





10 أوت



11 أوت



12 أوت



13 أوت



14 أوت



في ما يلي أبرز الأخبار السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ بتغطيتها أو نقلها أثناء الأسبوع المنقضي (من 8 إلى 14 أوت 2026 ) حسب ترتيبها الزمني:- الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقرّ إضرابا بيومين وتطالب بإصلاحات عاجلة.- رجة أرضية بقوة 3.0 درجة جنوب شرق مدينة المكناسي.- الحماية المدنية: 577 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات في نهاية الأسبوع.- وزير الدفاع الوطني يعاين سير العمل بالمستشفى العسكري ببنزرت.- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية وموعد التصويت على سحب الوكالة لنائب محلي بتوزر.- وحدات الشرطة البلدية تقوم بتحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية نهاية الأسبوع الماضي.- رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى قابس لمعاينة الوضع البيئي.- رئيس الجمهورية : لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بقابس ((موسع)).- الحماية المدنية: 628 تدخلا خلال الـ24 ساعة الماضية.- وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني يتناول مختلف أوجه التعاون بين البلدين.- بلدية تونس: جلسة عامة لمتابعة الاستعدادات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.- انطلاق تحيين السجل الانتخابي وفتح باب الاعتماد لملاحظة وتغطية التصويت على سحب الوكالة من نائب محلي بولاية توزر.- الحماية المدنية: 577 تدخلا خلال الـ24 ساعة الماضية.- رئيس الجمهورية لدى استقباله عددا من الوزراء: المقدّمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد.- الحزب الدستوري الحر يعقد مؤتمره الوطني يومي 3 و4 أكتوبر المقبل.- مجلس الجهات يجدد التزامه بمواصلة دعم التشريعات والسياسات لتعزيز حقوق المرأة.- غدا الجمعة مفتتح شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يوم 25 أوت (ديوان الإفتاء).- الحماية المدنية: 364 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات يومي 12 و13 أوت الجاري.- سفارة تونس بأبو ظبي تخصص 10 أيام لفائدة الجالية لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية.- بلدية تونس: جلسة عمل لمتابعة تقدّم إنجاز مشاريع التنمية ذات الاعتمادات المحالة.- استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية (رئاسة الحكومة).- الرائد الرسمي: صدور أمر يتعلق بالتمديد في إعلان المنطقة الحدودية العازلة سنة إضافية.