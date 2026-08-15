الدورة 35 من المهرجان الصيفي بدوار هيشر من 18 إلى 23 أوت 2026
تحت شعار "حلمة 3"، تنتظم الدورة الخامسة والثلاثون من المهرجان الصيفي بدوار هيشر من ولاية منوبة من 18 إلى 23 أوت 2026، لتقدم للجمهور 7 عروض فنية تمتد على ست سهرات.
وتفتتح فعاليات الدورة يوم الثلاثاء 18 أوت بعرضين، ينطلق الأول على الساعة السادسة مساء وهو عرض فروسية لمحمد علي الجندوبي، يليه حفل للفنانة مريم نور الدين. في حين تُختتم فعاليات الدورة في سهرة الأحد 23 أوت بحفل للفنانة ريم الكافية.
وتُقام فعاليات هذه الدورة التي تنتظم بمبادرة من جمعية آفاق النجاح بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع العديد من الهياكل العمومية والخاصة، بالمدرسة الإعدادية ابن رشيق بدوار هيشر.
ويضم برنامج الدورة العروض التالية:
18 أوت، عرض فروسية، ثم عرض الفنانة مريم نور الدين
19 أوت، عرض الفنان عبد الرحمان الشيخاوي
20 أوت، عرض الفنان نجيب قيبان
21 أوت، عرض 'إركز هيب هوب"
22 أوت عرض محلي
23 أوت عرض الفنانة ريم الكافية
وتفتتح فعاليات الدورة يوم الثلاثاء 18 أوت بعرضين، ينطلق الأول على الساعة السادسة مساء وهو عرض فروسية لمحمد علي الجندوبي، يليه حفل للفنانة مريم نور الدين. في حين تُختتم فعاليات الدورة في سهرة الأحد 23 أوت بحفل للفنانة ريم الكافية.
وتُقام فعاليات هذه الدورة التي تنتظم بمبادرة من جمعية آفاق النجاح بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع العديد من الهياكل العمومية والخاصة، بالمدرسة الإعدادية ابن رشيق بدوار هيشر.
ويضم برنامج الدورة العروض التالية:
18 أوت، عرض فروسية، ثم عرض الفنانة مريم نور الدين
19 أوت، عرض الفنان عبد الرحمان الشيخاوي
20 أوت، عرض الفنان نجيب قيبان
21 أوت، عرض 'إركز هيب هوب"
22 أوت عرض محلي
23 أوت عرض الفنانة ريم الكافية
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