الدورة 35 من المهرجان الصيفي بدوار هيشر من 18 إلى 23 أوت 2026

تحت شعار "حلمة 3"، تنتظم الدورة الخامسة والثلاثون من المهرجان الصيفي بدوار هيشر من ولاية منوبة من 18 إلى 23 أوت 2026، لتقدم للجمهور 7 عروض فنية تمتد على ست سهرات.وتفتتح فعاليات الدورة يوم الثلاثاء 18 أوت بعرضين، ينطلق الأول على الساعة السادسة مساء وهو عرض فروسية لمحمد علي الجندوبي، يليه حفل للفنانة مريم نور الدين. في حين تُختتم فعاليات الدورة في سهرة الأحد 23 أوت بحفل للفنانة ريم الكافية.وتُقام فعاليات هذه الدورة التي تنتظم بمبادرة من جمعية آفاق النجاح بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع العديد من الهياكل العمومية والخاصة، بالمدرسة الإعدادية ابن رشيق بدوار هيشر.18 أوت، عرض فروسية، ثم عرض الفنانة مريم نور الدين19 أوت، عرض الفنان عبد الرحمان الشيخاوي20 أوت، عرض الفنان نجيب قيبان21 أوت، عرض 'إركز هيب هوب"22 أوت عرض محلي23 أوت عرض الفنانة ريم الكافية