JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:35 Tunis

الدورة 35 من المهرجان الصيفي بدوار هيشر من 18 إلى 23 أوت 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a80389b9475e4.66931311_mgfeljqokhipn.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 15 Août 2026 - 17:08 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تحت شعار "حلمة 3"، تنتظم الدورة الخامسة والثلاثون من المهرجان الصيفي  بدوار هيشر من ولاية منوبة من 18 إلى 23 أوت 2026، لتقدم للجمهور 7 عروض فنية تمتد على ست سهرات.
وتفتتح فعاليات الدورة يوم الثلاثاء 18 أوت بعرضين، ينطلق الأول على الساعة السادسة مساء وهو عرض فروسية لمحمد علي الجندوبي، يليه حفل للفنانة مريم نور الدين. في حين تُختتم فعاليات الدورة في سهرة الأحد 23 أوت بحفل للفنانة ريم الكافية.
وتُقام فعاليات هذه الدورة التي تنتظم بمبادرة من جمعية آفاق النجاح بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع العديد من الهياكل العمومية والخاصة، بالمدرسة الإعدادية ابن رشيق بدوار هيشر.


ويضم برنامج الدورة العروض التالية:
18 أوت، عرض فروسية، ثم عرض الفنانة مريم نور الدين

19 أوت، عرض الفنان عبد الرحمان الشيخاوي
20 أوت، عرض الفنان نجيب قيبان
21 أوت، عرض 'إركز هيب هوب"
22 أوت عرض محلي
23 أوت عرض الفنانة ريم الكافية
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334523

babnet

كل الأخبار...

18:35 - الالعاب المتوسطية (تارانتو 2026): نستهدف اكثر من ميدالية في منافسات التايكواندو (المدير الفني الوطني للجامعة)
18:04 - جندوبة: اللجنة الاستشارية للنقل تصادق على 165 رخصة سيارة اجرة "لواج" من مجموع 184 مطلبا
17:49 - جندوبة: حجز 5430 قارورة ماء معدني خلال حملة مراقبة اقتصاديّة بمدينة طبرقة
17:22 - بلدية تونس: حجز حوالي 400 كلغ من مادة الجبن غير المستوفية للشروط بدائرة الحرايرية
17:21 - البطولة الافريقية لكرة السلة (فتيات-تحت 18 سنة مباراة ترتيبية7-8): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الكيني 69-43
17:11 - بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 17 سنة: برنامج مباريات المنتخب التونسي
17:08 - الدورة 35 من المهرجان الصيفي بدوار هيشر من 18 إلى 23 أوت 2026
16:59 - طقس الليلة: خلايا رعدية وأمطار محليا غزيرة في بداية الليل
16:56 - البريد التونسي... أصحاب البطاقة الاجتماعية يمكنهم سحب حوالاتهم بداية من مساء السبت
16:50 - الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين للتعلم العالي بالجمهورية الاسلامية الموريتانية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 15 أوت 2026 | 2 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:47
19:13
16:10
12:31
05:36
04:01
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet36°
29° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-26
36°-25
37°-28
37°-27
34°-27
  • Avoirs en devises 25155,2
  • (14/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,37686 DT
  • (14/08)
  • 1 $ = 2,92999 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/08)     2195,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/08)   29941 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio