الألعاب المتوسطية تارانتو 2026: قائمة لاعبي المنتخب التونسي للكرة الطائرة
تشارك تونس في منافسات الكرة الطائرة للرجال ضمن فعاليات الألعاب المتوسطية "تارانتو 2026"، المقررة بإيطاليا، حيث أوقعتها القرعة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إيطاليا وفرنسا والبرتغال وصربيا والجزائر.
وتضم قائمة المنتخب التونسي المشاركة في الألعاب:
* أحمد القاضي
* علاء لشعل
* علي بنغي
* إلياس القرامصلي
* محمد ريدان
* حمزة حفيظ
* خالد بن سليمان
* مهدي بن طاهر
* محمد بن يوسف لصغر
* أسامة بن رمضان
* سليم المباركي
* الطيب القربصلي
وتقام منافسات الكرة الطائرة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 30 أوت الجاري، في قاعة مازولا بتارانتو وقاعة بينتاسوليا ببرينديزي وقاعة بالافنتورا بليتشي.
وتضم المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا وتركيا واليونان ومصر وكوسوفو.
وتضم قائمة المنتخب التونسي المشاركة في الألعاب:
* أحمد القاضي
* علاء لشعل
* علي بنغي
* إلياس القرامصلي
* محمد ريدان
* حمزة حفيظ
* خالد بن سليمان
* مهدي بن طاهر
* محمد بن يوسف لصغر
* أسامة بن رمضان
* سليم المباركي
* الطيب القربصلي
وتقام منافسات الكرة الطائرة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 30 أوت الجاري، في قاعة مازولا بتارانتو وقاعة بينتاسوليا ببرينديزي وقاعة بالافنتورا بليتشي.
وتضم المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا وتركيا واليونان ومصر وكوسوفو.
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