الألعاب المتوسطية تارانتو 2026: قائمة لاعبي المنتخب التونسي للكرة الطائرة

تشارك تونس في منافساتضمن فعاليات الألعاب المتوسطية، المقررة بإيطاليا، حيث أوقعتها القرعة ضمنإلى جانب منتخباتوتضم قائمة المنتخب التونسي المشاركة في الألعاب:* أحمد القاضي* علاء لشعل* علي بنغي* إلياس القرامصلي* محمد ريدان* حمزة حفيظ* خالد بن سليمان* مهدي بن طاهر* محمد بن يوسف لصغر* أسامة بن رمضان* سليم المباركي* الطيب القربصليوتقام منافسات الكرة الطائرة خلال الفترة الممتدة من، فيوتضممنتخبات