الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين للتعلم العالي بالجمهورية الاسلامية الموريتانية

اعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني (ATCT) عن فتح باب الترشح لانتداب مدرّسين للتعليم العالي في اختصاصي الهندسة المعمارية والفنون التشكيلية، لفائدة مؤسسة حكومية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.وأوضحت الوكالة، في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن الترشحات تشمل خطة مدرّس تعليم عال في الهندسة المعمارية وخطة مدرّس تعليم عال في الفنون التشكيلية، وذلك وفق الشروط المحددة في الوصف الوظيفي الخاص بكل خطة.ودعت الوكالة الراغبين في الترشح إلى تعمير الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالعرضوقد حدد آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 18 أوت 2026.وأشارت الوكالى إلى أنه في صورة تسجيل عدد من الترشحات يفوق العدد المطلوب، سيتم اعتماد تاريخ ورود الترشح كأحد معايير اختيار الترشحات المقبولةالوكالة التونسية للتعاون الفني (ATCT) هي مؤسسة عمومية تونسية تلعب دورا رئيسيا في ترويج الكفاءات التونسية بالخارج وإنجاز مشاريع التعاون الثنائي والثلاثي. يضمن تكافؤ وشفافية الفرص للخبراء والكوادر التونسية الراغبة في العمل بالخارج . تقدم الوكالة خدمات مجانية للخبرات والكفاءات التونسية تتضمن تسجيل السير الذاتية وتلقي عروض العمل والمشاركة في مهام التعاون الفني.