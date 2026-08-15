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تمديد آجال الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف الى دعم المؤسسات الصناعية وتسريع تحولها الرقمي الى 13 سبتمبر 2026

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Bookmark article    Publié le Samedi 15 Août 2026 - 13:37 قراءة: 1 د, 16 ث
      
أعلنت وحدة الصناعة من الجيل الرابع (HUB Industrie 4.0) التابعة لوكالة النهوض بالصناعة، عن تمديد آجال الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي، وذلك إلى غاية يوم 13 سبتمبر 2026.

ويندرج البرنامج في إطار دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية، والتجديد، بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وضمن مبادرة العمل اللائق من أجل انتقال عادل التابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والمنفذة عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.


ويستهدف، وفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، المؤسسات الصناعية التونسية الراغبة في تقييم مستوى نضجها الرقمي، وتحديد أولوياتها التكنولوجية، ووضع رؤية واضحة للتحول الرقمي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى تنفيذ مشاريع رقمية ملموسة وقابلة للتنفيذ.


ويوفر البرنامج للمؤسسات المنتفعة مرافقة شخصية تشمل تشخيص مستوى النضج الرقمي للمؤسسة، بما يساعد على تقييم وضعيتها الحالية وتحديد مجالات التحسين ذات الأولوية

ويتضمن إعداد خارطة طريق رقمية مخصصة، تحدد الأولويات والإجراءات العملية اللازمة لتطوير الأداء الرقمي وتعزيز جاهزية المؤسسة للتحول الرقمي.

كما يوفر إعداد كراس شروط لمشروع تجريبي (Proof of Concept – PoC)، بما يمكّن المؤسسة من الانتقال إلى مرحلة اختبار حلول رقمية عملية وملائمة لاحتياجاتها.


وتتميز هذه المرافقة بكونها مموّلة بالكامل في إطار التعاون الألماني، بما يتيح للمؤسسات الصناعية فرصة الاستفادة من خبرة متخصصة ودعم عملي لمساعدتها على تحديد احتياجاتها الرقمية وبناء مسار تحول واضح وفعّال.

ودعت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد المؤسسات الصناعية التونسية المهتمة بالتحول الرقمي إلى اغتنام هذه الفرصة والانخراط في هذا المسار، لمساهمته في رفع القدرة التنافسية، وتحسين الأداء والإنتاجية، وتطوير الكفاءة التشغيلية، وتعزيز قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات الصناعة الحديثة.

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