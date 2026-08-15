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منتدى اقتصادي تونسي-إندونيسي لبحث فرص الاستثمار والتعاون والشراكة

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Bookmark article    Publié le Samedi 15 Août 2026 - 10:31 قراءة: 0 د, 57 ث
      
شاركت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي (CCINO)، يوم الأربعاء 12 أوت الجاري، في فعاليات المنتدى الاقتصادي الذي نظمته سفارة جمهورية إندونيسيا بتونس، بهدف التعريف بمناخ الأعمال في إندونيسيا واستعراض فرص التعاون والشراكة والتبادل الاقتصادي بين رجال ونساء الأعمال في البلدين.

ومثل المنتدى مناسبة للتعريف بالإمكانيات المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية التونسية-الإندونيسية، وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات وأصحاب الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار والتبادل التجاري وإرساء شراكات ثنائية.


كما تم خلال الفعالية التعريف بـالمعرض التجاري الإندونيسي الدولي المزمع تنظيمه خلال شهر أكتوبر 2026 بالعاصمة جاكرتا، من خلال عرض شريط وثائقي حول مختلف فضاءات المعرض ومكوناته، وما يوفره من فرص لفائدة المؤسسات الراغبة في المشاركة، سواء كعارضين أو زوار، للتعرف على المنتجات والخدمات واستكشاف إمكانيات التعاون والشراكة.


وأكد سفير جمهورية إندونيسيا بتونس زهير مصراوي، خلال زيارته إلى مقر الغرفة بباجة، أهمية الجهود المبذولة لمزيد الانفتاح على الخارج وتطوير العلاقات مع مختلف الشركاء الدوليين، بما يخدم مصالح المؤسسات الاقتصادية بالجهة ويفتح أمامها آفاقا جديدة للتعاون الدولي.

يذكر أن سفارة جمهورية إندونيسيا بتونس نظمت هذا المنتدى الاقتصادي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في إطار سلسلة من الفعاليات التي تنظمها السفارة بمناسبة الذكرى الـ81 لاستقلال جمهورية إندونيسيا، بحضور نحو 100 رجل أعمال تونسي.
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