منتدى اقتصادي تونسي-إندونيسي لبحث فرص الاستثمار والتعاون والشراكة

شاركت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي (CCINO)، يوم الأربعاء 12 أوت الجاري، في فعاليات المنتدى الاقتصادي الذي نظمته سفارة جمهورية إندونيسيا بتونس، بهدف التعريف بمناخ الأعمال في إندونيسيا واستعراض فرص التعاون والشراكة والتبادل الاقتصادي بين رجال ونساء الأعمال في البلدين.ومثل المنتدى مناسبة للتعريف بالإمكانيات المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية التونسية-الإندونيسية، وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات وأصحاب الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار والتبادل التجاري وإرساء شراكات ثنائية.كما تم خلال الفعالية التعريف بـالمزمع تنظيمه خلال شهر أكتوبر 2026 بالعاصمة جاكرتا، من خلال عرض شريط وثائقي حول مختلف فضاءات المعرض ومكوناته، وما يوفره من فرص لفائدة المؤسسات الراغبة في المشاركة، سواء كعارضين أو زوار، للتعرف على المنتجات والخدمات واستكشاف إمكانيات التعاون والشراكة.وأكد سفير جمهورية إندونيسيا بتونس، خلال زيارته إلى مقر الغرفة بباجة، أهمية الجهود المبذولة لمزيد الانفتاح على الخارج وتطوير العلاقات مع مختلف الشركاء الدوليين، بما يخدم مصالح المؤسسات الاقتصادية بالجهة ويفتح أمامها آفاقا جديدة للتعاون الدولي.يذكر أن سفارة جمهورية إندونيسيا بتونس نظمت هذا المنتدى الاقتصادي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في إطار سلسلة من الفعاليات التي تنظمها السفارة بمناسبة، بحضور نحو