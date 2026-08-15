ولاية سوسة: متابعة ميدانية لعملية إزالة النقاط السوداء بوادي بليبان بمعتمدية سوسة جوهرة

أدى والي سوسة ،سفيان التنفوري يوم الجمعة زيارة ميدانية لمعاينة سيرعملية إزالة الاحداثات، والنقاط السوداء ،ورفع الفضلات ومخلفات البناء المتراكمة على مستوى وادي بليبان بمعتمدية سوسة جوهرة ،وذلك في إطارحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة، وتنفيذا للخطة الجهوية لإزالة النقاط السوداء المتعلقة بفضلات الهدم والبناءوتمت معاينة نسق التدخلات الميدانية والوقوف على حجم الفضلات ومخلفات البناء التي يجري رفعها، والتي تقدر كميتها بأكثر من 140 طناً،حيث دعا الوالي مصالح البلدية الى ضرورة مواصلة التدخل، ورفع كافة الفضلات ،ومخلفات البناء ، والعمل على إزالة جميع الإحداثات المقامة على مجرى الواديكما اكد على ضرورة احترام التراتيب القانونية الجاري بها العمل، بما يضمن المحافظة على مجرى الوادي وعدم عرقلة انسياب مياه الأمطار وردع المخالفين،مشددا على غلق المنافذ التي يمكن أن تستغل لإلقاء الفضلات ومخلفات البناء، مع تركيز كاميرات مراقبة بالمواقع المعنية، وذلك في إطار البرنامج الجهوي للتصدي للمخالفات البيئية، ومراقبة المخالفين وردع كل من يتعمد الإضرار بالمحيطواشار الى أن المحافظة على نظافة المحيط ،وسلامة مجاري المياه مسؤولية جماعية تستوجب تضافر جهود السلط الجهوية والمحلية والمواطنين، والالتزام بالتراتيب المتعلقة بحماية البيئة والتصرف السليم في الفضلاتكما دعا الوالي المتساكنين إلى المساهمة الفاعلة في المحافظة على نظافة المنطقة، والتبليغ عن الممارسات المخالفة، والتعاون مع المصالح المعنية لإنجاح مختلف التدخلات الرامية إلى إزالة النقاط السوداء والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات ومخلفات البناءوتندرج هذه العملية في إطار المقاربة الاستباقية التي تعتمدها ولاية سوسة لمجابهة مخاطر موسم الأمطار، من خلال معالجة النقاط السوداء، وتنظيف و جهر مجاري الأودية، و إزالة العوائق والإحداثات، وتعزيز آليات المراقبة والردع، بما يساهم في حماية المواطنين والممتلكات والمحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة