ترامب يؤكد عودة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" من الشرق الأوسط

وقال ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن قبل مغادرته إلى نيويورك: "هذه السفينة.. هي في طريقها، وسيتم استبدالها قريبا بسفينة مشابهة لها جدا".ونفى ترامب الأنباء التي زعمت بأن مهمة "أبراهام لينكولن" طالت أكثر من اللازم، قائلا: "لا، [المهمة] ليست طويلة كثيرا".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" إلى الشرق الأوسط لتحل محل "أبراهام لينكولن" ضمن خطة التناوب.كما كانت صحيفة "ميليتري تايمز" قد أوضحت سابقا أن عدة عسكريين على متن "أبراهام لينكولن" حاولوا الانتحار، مشيرة إلى أن الحاملة التي تضم 5 آلاف بحار بدأت انتشارها في النصف الثاني من نوفمبر، وكانت مهمتها دعم العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، مع توقع انتهاء المهمة في ماي.