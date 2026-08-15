القصرين : تظاهرة "فنون متجولة 2" تنقل الفعل الثقافي إلى أطفال القرى والمناطق الريفية

تنطلق السبت، فعاليات تظاهرة "فنون متجولة 2" ، وهي مبادرة ثقافية وترفيهية وتنشيطية تتواصل إلى غاية يوم الإثنين 17 أوت الجاري، بهدف تقريب الفعل الثقافي والفني من أطفال المناطق الريفية بولاية القصرين، من خلال نقل الورشات والفنون إلى القرى والمناطق التي يصعب على متساكنيها، وخاصة الأطفال، الوصول إلى التظاهرات والمهرجانات الثقافية.وتنظم هذه التظاهرة ببادرة من جمعية أحلام الطفولة بسبيطلة، بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين وبلدية الشرايع- مشرق الشمس، وتتضمن على امتداد ثلاثة أيام مجموعة من الورشات التكوينية الموجهة للأطفال، في المسرح وفنون الغرافيتي والتزويق وصناعة الطائرات الورقية، إلى جانب ورشة "سيركيدز" (سيرك صغير للأطفال)، يؤطرها أساتذة وفنانون مختصون، فضلا عن فقرات تنشيطية وترفيهية متنوعة.وأوضح صاحب فكرة "فنون متجولة 1 و2 "ورئيس جمعية أحلام الطفولة بسبيطلة، محمد الهادي محمودي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة تقوم على فكرة "جولة للفنون" تجوب المسالك والمناطق والقرى الريفية، بهدف إيصال الأنشطة الثقافية والفنية إلى الأطفال في المناطق التي لا تبلغها عادة التظاهرات والمهرجانات.وأضاف أن فكرة تنظيم "فنون متجولة 1 وفنون متجولة 2" خلال السنة الفارطة والسنة الحالية ، جاءت بالتوازي مع الزخم الذي تشهده عدة مدن ومناطق بالجهة من مهرجانات وتظاهرات ثقافية خلال فصل الصيف، معتبرا أن من حق أطفال المناطق الريفية الاستفادة من هذه الأنشطة، خاصة أن بعض العائلات لا تملك الإمكانيات المادية أو وسائل التنقل التي تتيح لأطفالها حضور المهرجانات المقامة في المدن.وبيّن أن المحطة الأولى من التظاهرة ستقام يوم السبت بمنطقة أولاد عيسى بمشرق الشمس من معتمدية سبيطلة، على أن تنتقل يوم الأحد إلى منطقة الدغرة من معتمدية القصرين الجنوبية، فيما سيخصص اليوم الثالث والإختتامي لتقديم حصاد الورشات المنجزة على امتداد اليومين السابقين.وسيتم خلال اليوم الإختتامي استدعاء أطفال منطقتي أولاد عيسى والدغرة للمشاركة في عرض ثمار الورشات وتقديم إبداعاتهم في مجالات المسرح والغرافيتي وصناعة الطائرات الورقية وفنون السيرك، في مشهد يبرز مواهب الأطفال ويمنحهم فرصة التعبير والإبداع وعرض ما أنجزوه أمام الجمهور.وأكد محمودي أن التظاهرة لا تقتصر على الجانب الترفيهي، وإنما تسعى إلى جعل الثقافة والفنون أداة للانفتاح واكتشاف المواهب وتعزيز الثقة بالنفس لدى الأطفال، فضلا عن تكريس مبدأ الحق في الثقافة وتكافؤ الفرص بين أطفال المدن والأرياف، من خلال إيصال النشاط الثقافي إلى مستحقيه في مناطقهم وفضاءاتهم المحلية.