افروباسكات - فتيان - تحت 18 سنة - مقابلات ترتيبية - فوز تونس على مدغشقر 86-51

فاز المنتخب التونسي على نظيره الملغاشي 86-51 اليوم الجمعة لحساب المقابلات الترتيبية من المركز الخامس الى الثامن ضمن البطولة الافريقية لكرة السلة "افروباسكات" تحت 18 سنة المقامة حاليا بكوت ديفوار.وسيختتم المنتخب التونسي غدا السبت مشاركته في هذه البطولة بمواجهة، الفائز من لقاء مصر والتشاد التي تقام مساء، من اجل المركز الخامس.وكان الخماسي التونسي انهزم امس امام نظيره المالي 55-66 في الدور ربع النهائي.