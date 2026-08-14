اريانة: رفع 127 مخالفة إقتصادية أغلبها في قطاع المياه المعدنيّة خلال حملة رقابة جهوية موسّعة

رفعت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانة، اليوم الجمعة، 127 مخالفة إقتصادية منها 58 مخالفة تتعلق ببيع المياه المعدنية، وذلك في اطار حملة رقابة جهوية موسّعة.وأوضح المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات، سامي البجاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم، خلال الحملة، تنفيذ 402 عملية تفقد ميداني أسفرت عن حجز 3336 لترا من المياه المعدنية من أجل القيام بعمليات تجارية تعتمد وسائل ملتوية على غرار التلاعب بالفواتير.وركّزت هذه الحملة خاصة على مسالك توزيع المياه المعدنية من تجار جملة للمواد الغذائية وموزعي المياه المعدنية والمشروبات الغازية، ومحلات بيع الفواكه الجافة، ومحلات بيع المواد الغذائية بالتفصيل، بالإضافة إلى الفضاءات التجارية من أسواق بلدية، ومساحات تجارية، ومحلات تجارية مختصة في مختلف معتمديات الولاية وخاصة المناطق المعروفة بكثافة الحركية التجارية.وأشار البجاوي إلى تسجيل تحسن نسبي في مستويات عرض المياه المعدنية في عدة مناطق بولاية أريانة، وسيتم العمل بداية من نهاية هذا الأسبوع على تحسين عرض المياه المعدنية بالمناطق التي تعرف طلبا متزايدا من هذا المنتوج من خلال توزيع كميات إضافية بالتنسيق مع وحدات تعليب المياه المعدنية بمختلف علاماتها التجارية، وموزعي المياه المعدنية بالجملة، وتجار الجملة للمواد الغذائية والمشروبات الغازية.وأوضح المسؤول الجهوي أن النقص والاضطراب في تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة ظرفي ويأتي نتيجة ارتفاع نسق الطلب بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع التيار الكهربائي في الفترة الأخيرة، ما أثر على إنتاج وحدات التعليب، فضلا عن تزامن نقص الإنتاج مع الموسم السياحي والاصطياف، بالإضافة إلى تسجيل لهفة في الطلب.وسجلت فرق المراقبة، خلال نفس الحملة 20 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، و20 مخالفة تعلقت بالمواد الغذائية، و28 مخالفة في قطاع الدواجن والبيض، و12 مخالفة في قطاع الأسماك، علاوة على 05 مخالفات في قطاع المخابز والمرطبات و4 مخالفات في قطاع بالمطاعم.وبيّن المسؤول الجهوي أن المخالفات شملت ممارسات مختلفة على غرار عدم إشهار الأسعار و الامتناع عن البيع و مخالفات أخرى تعلقت بالفوترة و باستعمال آلات الوزن غير القانونية.