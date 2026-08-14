المكتب الجامعي يقرر تعيين ناجي الجويني مشرفا عاما على الادارة الوطنية للتحكيم

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ مقتضب اليوم الجمعة ان "المكتب الجامعي قرر تعيين ناجي الجويني مشرفًا عاماً على الادارة الوطنية للتحكيم."وياتي هذا التعيين تاكيدا للاتفاق المبدئي الحاصل بين الجامعة وناجي الجويني، لتولي مهمة المشرف العام على الإدارة الوطنية للتحكيم خلفا للجزائري جمال الحيمودي المنسحب من مهامه.وكان بلحسن بالسمرة الناطق الرسمي للجامعة اوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء في وقت سابق اليوم ان مباريات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2026-2027 التي ستقام جولتها الافتتاحية يومي 22 و 23 اوت الجاري، ستدور بتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".