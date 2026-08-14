المهدية: إقرار تزويد منطقة برج الرأس بمياه الشرب لحوالي ساعتين خلال الفترة الصباحية إلى حين عودة التزويد المنتظم

تنطلق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، ابتداء من صباح غد السبت، في تزويد منطقة برج الرأس بمعتمدية المهدية، بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا.وأكدت مصالح الولاية، لصحفي "وات"، أن هذا القرار الاستثنائي "جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لماء الشرب عن برج الرأس، والذي امتد لنحو عشرين يوما متواصلة".وينتظر، وفق نفس المصدر، أن تتابع مصالح الصوناد تزويد المنطقة المذكورة بنفس الوتيرة لمدة تتجاوز الأسبوع، إلى غاية عودة التزود العادي والمنتظم.ومنذ انطلاق هذه الانقطاعات، انعقدت عدة جلسات واتصالات مع السلطات المركزية قصد حل الإشكال في ظل انقطاع ليلي مستمر للماء منذ 05 جويلية عن جهات المهدية، وسوسة، والمنستير، من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا.ويكمن الإشكال في أن المناطق المرتفعة كبرج الرأس، وجبل دار واجه، لا يصلها الماء عند عودته، وفي حالات أخرى تتزود العائلات التي تسكن في الطابق الأرضي دون غيرها، وذلك لضعف ضغط الماء.وفسّرت مصالح الولاية أن "المشكل ليس جهويا بل يرتبط مباشرة بالقدرة الوطنية على تلبية حاجيات المواطنين من هذه المادة الحياتية وما يتوفر من مخزون مائي".وحسب ذات المصدر، مثّل عدم دخول محطة تحلية البحر بسيدي عبد الحميد بسوسة حيز الاستغلال سببا رئيسيا في هذا الإشكال، باعتبارها مبرمجة لتوفير احتياجات الجهة من ماء الشرب.وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المهدية كوجهة سياحية ومنطقة اصطياف، خلال السنوات القليلة الأخيرة، رفع من مستوى استهلاك الماء مقابل محافظة الجهة على نفس الحصة التي كانت تتلقاهافي السابق.